«Tienen que colocar los paneles sobre la Guerra Civil, secuestrados desde 2011» Intervención de Toño Huerta, flanqueado por Rafael Velasco y Jesús Montes Estrada, en la plaza del Marqués. / J. PETEIRO Colectivos republicanos instan al Ayuntamiento a habilitar la ruta que narra los quince meses de contienda en Gijón JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Miércoles, 24 abril 2019, 02:22

Treinta paneles informativos sobre los principales episodios de la Guerra Civil en Gijón fueron entregados al Ayuntamiento en 2011. Sin embargo, «cuando llegaron los paneles ya estaba este accidente de gobierno municipal y dijo que no se colocaban. Desde entonces los tienen secuestrados», denunció ayer Jesús Montes, de la asociación Lázaro Cárdenas. Así pues, el Colectivo de Entidades Memorialistas y Republicanas de Xixón, formado por diez grupos, pidió al Consistorio que coloque esos paneles, los cuales perfilan una ruta que aborda los quince meses en los que la ciudad estuvo bajo el asedio y los bombardeos entre 1936 y 1937. «Nos reunimos con el equipo de gobierno en alguna ocasión y nos hicieron propuestas absurdas, como situarlos en un parque temático en alguna parte. Pero están pensados para explicar lugares muy concretos de la ciudad, que es donde deben ir», dijo Rafael Velasco, de la Federación Asturiana Memoria y República.

«Es curioso comprobar cómo una ciudad como esta, que tanto presume de su pasado romano, no quiere saber nada de su historia más cercana. Los acontecimientos que vivieron nuestros padres y abuelos son también muy importantes y no deberían despreciarse», añadió Montes. Los paneles fueron aprobados y elaborados durante el mandato de la socialista Paz Fernández Felgueroso. El presupuesto fue de 12.000 euros y los textos los redactó el geógrafo Toño Huerta. «Ponen como excusa que no son adecuados para la intemperie, pero no es cierto. Están protegidos contra los actos vandálicos y tienen una estructura de madera muy resistente, es la misma que se usa en la señalización de montaña», explicó Huerta. Estos colectivos advierten que si tras las próximas elecciones municipales no se colocan estos carteles iniciarán movilizaciones.