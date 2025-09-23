Los comerciantes de la calle de los Moros, en Gijón, partidarios de la peatonalización permanente

Los comerciantes de la calle de los Moros son mayoritariamente partidarios de la peatonalización permanente de la calle de los Moros, ya que consideran que ... el cierre al tráfico incrementaría el paso de viandantes y la atención a sus negocios. El debate sobre posibles cambios en la movilidad en ese eje comercial, que a día de hoy el equipo de gobierno no los contempla, surgió ayer entre los minoristas por las restricciones durante 13 horas (de 9 de la mañana a diez de la no che) en el tramo comprendido entre la intersección de la calle Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto con motivo del Día Europeo Sin Coches.

Entre quienes apoyan librarse de los humos de los tubos de escape para siempre está Azucena García, de la tienda Bokana, que defiende que la peatonalización de su calle «favorecería una mayor tránsito de personas y nos igualaría con los centros urbanos de otras ciudades europeas haciendo de paso más ciudad». Pedro Luis Fernández, hostelero y socio de Go Coffee, tiene también claro que una calle de los Moros peatonalizada «sería ideal para las tiendas y beneficiaría las compras en la zona, ya que los coches que pasan actualmente por la calle no pueden parar por falta de plazas de aparcamiento».

LOS DATOS Día Europeo Sin Coches La calle los Moros, entre Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto, quedó cortada al tráfico de forma simbólica como colofón del programa de la Semana de Movilidad.

Precedente de 2018 Este mismo corte ya se realizó hace siete años como ensayo para una peatonalización que, a pesar de contar con apoyo de comerciantes y residentes, no se llevó a efecto por falta de presupuesto y las limitaciones del plan económico-financiero.

Comparte la misma idea Mariaje Martínez, al frente de Soho &Co, que afirma que «el hecho de que ahora pasen coches por delante no supone ni más vida ni ventas». Y añade: «Yo vengo desde Llanera a diario a trabajar y aparco el coche en el parking de Seis de Agosto y siempre tengo que parar en alguno de los pasos de peatones por la cantidad de gente que pasa».

Sara Miranda, empleada en Body Shop, está convencida de que la peatonalización «traería más gente que dedicaría más tiempo a ver más tiendas siempre que haya una alternativa con el aparcamiento. El ejemplo está cerca en Corrida». En cambio, Javier Nava, de Casa Mariano, opina que «los Moros no es Munuza y con aceras de 3,5 metros de ancho la circulación de tráfico puede convivir más fácilmente con el tránsito de peatones sin necesidad de más obras».

Otro ensayo hace siete años

Con el de este lunes es la segunda vez que se cierra al tráfico la mitad de este eje comercial entre Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto. Pero el de 2018 fue un ensayo que, pese a ser como ahora del agrado mayoritario de comerciantes y residentes, pretendía ser banco de pruebas para una peatonalización completa para que Corrida y ese tramo quedasen unidos con la zona del Parchís. No se llegó a materializar por la situación de prórroga presupuestaria y las limitaciones del plan económico-financiero.