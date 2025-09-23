El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Tramo cerrado ayer de los Moros entre la intersección de Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto. JOSÉ SIMAL

Los comerciantes de la calle de los Moros, en Gijón, partidarios de la peatonalización permanente

La arteria del centro se cerró en la intersección entre Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto durante 13 horas por el Día Europeo Sin Coches

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Los comerciantes de la calle de los Moros son mayoritariamente partidarios de la peatonalización permanente de la calle de los Moros, ya que consideran que ... el cierre al tráfico incrementaría el paso de viandantes y la atención a sus negocios. El debate sobre posibles cambios en la movilidad en ese eje comercial, que a día de hoy el equipo de gobierno no los contempla, surgió ayer entre los minoristas por las restricciones durante 13 horas (de 9 de la mañana a diez de la no che) en el tramo comprendido entre la intersección de la calle Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto con motivo del Día Europeo Sin Coches.

