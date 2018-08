«Soñamos con tocar con los Rolling» Componentes del grupo musical Morgan. / E. C. La emergente banda Morgan actúa mañana en la terraza del Jardín Botánico de Gijón LAURA ARAUJO Martes, 14 agosto 2018, 01:22

Morgan es una de las bandas más prometedoras del momento. La voz de la cantante y compositora madrileña, Carolina de Juan, más conocida como Nina, da forma al hoy quinteto desde que empezó su andadura hace tan solo 6 años. El grupo tiene dos discos publicados: 'North', en 2016 y 'Air', este año. Mañana, a las 22.30 horas, actuarán en la Terraza del Botánico. -¿Qué va a ofrecer Morgan en Gijón?

-Un concierto bonito e intenso. Buscaremos que la gente se emocione. Tocaremos canciones de nuestros dos discos. El hecho de sacar un disco nuevo no quiere decir que se abandonen las anteriores canciones. Conocemos mucha gente en Asturias y queremos que disfruten del concierto. -¿Quién quiere ser Morgan?

-Queremos poder seguir haciendo música con la misma filosofia que tenemos, la de disfrutar de lo bonito que es tocar, de los momentos que no sabes si se repetirán. -¿Qué quieren transmitir con sus canciones?

-Que nos entendamos con personas que no conocemos y que les llegue lo que tocamos. Las canciones para cada persona signfican algo distinto. -¿Algo sobre lo que nunca cantarían?

-Nunca crearíamos una canción que hablara sobre Trump.

-¿Por qué en inglés?

-La mayoria de nuestras influencias son en inglés desde el princio. Cada uno de los cinco, como hemos trabajado con otras bandas, tiene influencias distintas desde el el gospel, blues, pop-rock, baladas clásicas, rock... Eso nos hace ser quienes somos cuando nos juntamos. -¿Qué cantantes o grupos no hay que dejar de escuchar?

-Los Rolling, Los Beatles, Elvis, Led Zeppelin y Queen. -¿Cantar con Quique González marcó un antes y un después?

-Desde luego. Para mí fue una experiencia brutal, personal y profesionalmente. Es increíble poder vivir eso. Te abre la perspectiva. Y te permite conocer gente. -¿Es mejor ser independiente?

-Influye la inversión económica y el alcance que puedes tener. Lo bueno es que aprendes mucho y la recompensa además es personal. No pensábamos llegar tan lejos. Nos parece una cosa muy rara. Por ahora no nos planteamos colaborar con ninguna discográfica. No nos han ofrecido nada interesante, pero no nos cerramos ninguna puerta. -¿Cómo llevan el éxito?

- Lo llevamos estupendamente. Estamos muy contentos de poder salir de casa, de tener un público que te sigue, que paga las entradas y despues quiere conocerte, es genial. -¿Un sueño por cumplir?

-Tocar con Los Rolling, algo de eso. (Ríe). A toro pasado nos damos cuenta de que se han cumplido cosas con las que no contábamos. -¿Dónde estarán dentro de unos años?

-Espero que sigamos en la carretera muchos años más. -¿Algún proyecto en mente?

-No lo hemos pensado. Cuando el cuerpo nos lo pida nos sentaremos a hablar de próximos discos. La idea es presentar más el segundo, que tenga una vida digna. Y queremos disfrutarlo. Si tenemos alguna idea nueva ya se irá viendo.