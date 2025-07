Los concursos de ideas gijoneses «tropiezan en la misma piedra»

Marcos Moro Gijón Miércoles, 30 de julio 2025, 23:52 Comenta Compartir

Los concursos de ideas vuelven a estar en el centro de la polémica en Gijón a raíz de que el Colegio de Arquitectos ... de Asturias enviase una carta a la alcaldesa, Carmen Moriyón, para pedirle que se revisen las bases para diseñar la futura playa verde en el entorno de El Rinconín. Unas bases que, a juicio de los técnicos, no se corresponden «con las condiciones de equidad, proporcionalidad, dignidad y consideración que merece el esfuerzo exigido a los participantes». El equipo de gobierno respeta las consideraciones de los arquitectos, pero no las comparte y prueba de ello es que no piensa cambiar nada de concurso, cuyas propuestas se pueden presentar hasta el 11 de agosto.

Las tensiones con los arquitectos se han avivado por que estos juzgan que el Ayuntamiento «tropieza con la misma piedra» y repite deficiencias que ya se dieron en el concurso para remodelar el paseo de Fomento-Poniente que ganó en 2021 el proyecto 'Foment-On' entre 13 propuestas. Las principales objeciones tienen que ver con la confección de los jurados y el hecho de que el Consistorio «se puede quedar con la propiedad intelectual de las propuestas y ejecutar un híbrido a su medida». También destacan que «el esfuerzo económico y de trabajo, incluso resultando ganadores, tiene muy difícil compensación con el gran volumen de documentación exigida». Algunos de los últimos concursos de Ideas Playa verde en el entorno del Rinconín Recepción de propuestas hasta el 11 de agosto: Busca propuestas de ordenación y diseño urbano que permitan al Ayuntamiento nutrirse de alternativas para redactar después el proyecto definitivo. Remodelación del paseo de Fomento-Poniente 'Foment-On' (2021): La propuestase impuso entre 13 proyectos. Planteaba sumar 400 árboles entre Cimavilla y El Natahoyo con la reproducción de dunas y 7,68 millones de euros de coste. Medianeras en Laviada 'Mar de Metal' (2014): Intervención a base de lamas horizontales que abren huecos de colores en el espacio entre la Carretera Vizcaína y la avenida Portugal junto al parque Teodoro Cuesta. Soportales de Marqués de San Esteban 'Unknown Pleasures' (2013): El concurso de ideas dio pie al proyecto que puso 'costillas' rojas en el techo de la zona porticada, la renovación del suelo y la ampliación exterior de la acera. Concurso de Gijón al Norte para el plan de vías Proyecto de Junquera-Fombella (2005): La propuesta ganadora ha quedado obsoleta y a día de hoy está pendiente la modificación del plan especial vigente que se aprobó a partir de ella en 2008. Concurso para el centro de talasoterapia 'Salamandra' (2002): Uno de los ejemplos más sangrantes. La propuesta ganadora de un concurso internacional que fue desechada para Gijón acabó exhibiéndose en el MOMA de Nueva York. En este concurso de ideas para la playa verde de El Rinconín –como ya pasó en el desarrollado en el mandato anterior para el paseo de Fomento y Poniente– se sumará a la votación del jurado, el resultado de una votación popular a través de portal participa.gijon.es. Podrán votar mayores de 16 años empadronados en Gijón. El mayor fiasco con los concursos de ideas gijoneses hasta la fecha fue con el proyecto 'Salamandra', que ganó un concurso internacional en 2002 para revitalizar la Ería del Piles con un centro de talasoterapia con balneario. De desecharse en Gijón pasó años más tarde a formar parte de una exposición sobre arquitectura española realizada en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York. Tampoco cuajó el proyecto ganador del concurso internacional de Gijón al Norte que lleva la firma de los arquitectos Jerónimo Junquera y Javier Fombella. Su propuesta, plasmada en un plan especial que a día de hoy sigue vigente, ha quedado obsoleta y pendiente de una modificación que nunca llega. De Tabacalera a las medianeras Los concursos que sí se han traducido en obras en los últimos años fueron los que dieron pie a la intervención en las medianeras que se extienden entre la Carretera Vizcaína y la avenida Portugal, en Laviada, y a la remodelación de los soportales de Marqués de San Esteban con los malos resultados conocidos en la renovación del suelo que colean en la actualidad. A este listado se suma también el de Tabacalera, que ganó en su momento la propuesta 'Elogio del Farias', que ha servido de base para la transformación en centro cultural ya aprobada y en proceso de desarrollo y cuyas obras están pendientes de iniciarse.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gijón