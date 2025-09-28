Cristina López Duarte, decana de la Facultad de Jovellanos de Gijón: «Tener un 86% de matrícula constata el interés por el nuevo grado de Turismo»

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, en Gijón, inauguró esta semana un nuevo curso, el primero planificado íntegramente por el nuevo ... equipo decanal que encabeza Cristina López Duarte.

–Fue nombrada a finales de octubre de 2024. ¿Qué tal este año en el cargo?

–A título personal, hago un balance muy positivo. Está siendo un proceso de aprendizaje y de muchísimo trabajo. Pero lo importante es que para la Facultad han ido saliendo las cosas.

–La novedad de este curso es que, después de mucho trabajo, el grado de Turismo por fin estrena plan de estudios, más especializado.

–Sí, y sobre todo más actualizado. El anterior plan de estudios era de 2010. En estos quince años, el sector turístico ha sufrido cambios radicales. Era necesario tener un plan adaptado a lo que se necesita en el sector. El claustro va a trabajar muchísimo para estar a la altura de las expectativas que se han generado.

–¿La principal novedad?

–Tener dos menciones, dos especializaciones que el alumno tendrá que escoger en tercer curso: Marketing turístico o Gestión inteligente de destinos. Pero la elección no es obligatoria. Puedes escoger asignaturas de una u otra y graduarte en Turismo, pero sin una mención. Además seguirá habiendo prácticas obligatorias, pero también habrá un segundo módulo de prácticas, opcional, vinculado a la mención, es decir, a la especialidad.

–Se había planteado la opción de implantar incluso un doble grado de Turismo y Comercio y Marketing. ¿Mantienen la idea?

–Desde luego, la mención de Marketing turístico facilitaría mucho esa opción. Pero nos ha parecido que lo inteligente es ir paso a paso. Ver cómo funciona el grado de Turismo antes de plantearnos un doble grado. Pero es una idea que mantenemos. Además, no tendría por qué ser ni complejo ni costoso, algo que es también importante.

–Tras una caída progresiva de matrículas, el grado de Turismo experimentó ya el año pasado un ligero repunte. ¿Con qué número de estudiantes comienza este curso?

–Hace dos años teníamos 22, pero el curso pasado, seguramente porque el nuevo plan de estudios ya empezaba a sonar, hubo un efecto tirón y este hemos conseguido alcanzar un 86% de matrícula, con 43 de las 50 plazas que salieron en la fase general ya ocupadas. Creo que eso constata el interés por el nuevo grado y que, si este primer curso funciona bien, será un efecto llamada para próximos cursos. Dicho esto, con los datos de este año estamos encantados.

–¿Con qué sensaciones inicia el curso el alumnado del primer curso del grado de Turismo?

–Por lo que me traslada el profesorado, muy positivas. Por nuestra parte, vamos a multiplicar el número de actividades que se realizan fuera del aula. Es muy importante que desde el primer momento los estudiantes tengan también contacto con las empresas y con las instituciones. Por eso, estamos preparando, ya desde primero, un programa muy intensivo de actividades, ciclos de conferencias, talleres, salidas, visitas a empresas...

–Los estudios de Comercio y Marketing siempre han sido el buque insignia de la facultad. ¿Vuelven a llenar todas las plazas?

–Sí. Yo creo que se llevan cubriendo el 100% de las plazas desde el año 2010, cuando se lanzó por primera vez el grado. De hecho, por raro que suene, este curso tenemos hasta un poquito más del 100%.

–¿Y eso?

–Porque, a veces, si al final quedan empatados varios con la misma nota los admitimos a todos. Ofertamos 200 plazas y tenemos 203 alumnos.

–¿Y en Trabajo Social?

–Tenemos ocupadas 82 plazas de las cien ofertadas. Normalmente el porcentaje de matrícula en este grado oscila entre el 75% y el 95%. Depende del año. No sabemos por qué, pero la gráfica es como de dientes de sierra.

–¿Cómo ha ido la matrícula del grado 'online' de Gestión y Administración Pública?

–Llenamos el 100% de las cuarenta plazas. El perfil es un poco más diferente. Suele haber mucha más gente que ya está trabajando. Hasta hace un par de cursos, las clases se impartían íntegramente 'online', pero los exámenes eran presenciales. La Universidad de Oviedo, atendiendo nuestro requerimiento, realizó una inversión y una apuesta importantes para dotarnos de la infraestructura digital necesaria para poder realizar los exámenes también 'online' y de manera segura. Creemos que eso ha facilitado muchísimo que el grado sea ahora más atractivo.

Oferta de másteres

–¿Y qué respuesta ha tenido la oferta de másteres?

–El de Dirección y Planificación del Turismo se mantiene. Estamos en el entorno de unos diez estudiantes. Muchos de fuera de España. El máster interuniversitario de Ciencias Actuariales y Financieras, que se comenzó a impartir el curso pasado, proporcionalmente ha aumentado mucho, pero en términos absolutos sigue siendo una matrícula limitada. Estamos hablando, si no recuerdo mal, de seis o siete estudiantes.

–¿Qué número de estudiantes de movilidad eligen la Facultad Jovellanos y cuántos de los suyos estudiarán este año fuera?

–Tenemos unos cincuenta entrantes, la mayoría alemanes, y unos cien salientes. Tenemos acuerdos con más de veinte países y cincuenta universidades.

–¿Lo de Alemania es recíproco? Quiero decir ¿es también el país al que más van los alumnos de la facultad?

–No. En los últimos años hemos tenido un gran vuelco hacia universidades de países del Este.

–¿Por qué motivo?

–No sé si es el único, pero un motivo fundamental es el coste de la vivienda en destino. Países con ofertas que académicamente son muy interesantes, como Holanda, Italia o Francia, donde tenemos un acuerdo con el Instituto de Ciencias Económicas de París, nada menos, la gente los descarta porque económicamente para muchos es inasumible. Muchas plazas quedan vacantes. Académicamente, es un dolor.

–Aquí seguimos sin residencia universitaria...

–Sería clave para poder atraer estudiantes de fuera. Normalmente van a pisos compartidos, pero cada vez hay menos.