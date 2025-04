Cuatro jóvenes mierenses, a por las lubinas de Gijón

Adrián Ausín Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 23:28 Comenta Compartir

Ocho cañas alineadas a escasos metros de la desembocadura del Piles 'marcaron' el territorio durante todo el viernes en la playa de San Lorenzo en Gijón. Sus dueños, cuatro jóvenes mierenses dispuestos a llevarse, con cebo vivo, las lubinas que se arrimasen a la Ería del Piles con la subida de la marea. Al final de la jornada, su botín fue modesto. «No se dio, la verdad», decía humilde uno de ellos. Pero algún 'recuerdo' se llevaron: un xargo pequeño, una boga y dos maragotas.

«Había bastante marejada de fondo porque sacamos los aparejos casi siempre enredados y también sacamos algo de alga», abundó Mateo Ferreiro, uno de los cuatro mierenses. En realidad, para ser exactos, se trata de tres mierenses quinceañeros (Alonso Limeres, Íker Velasco y el propio Mateo) y un ovetense, Diego Rodríguez, de 17 años. Los cuatro hicieron un buen equipo de pesca de sol a sol. Los dejó en Gijón el tío de uno de ellos a las diez de la mañana y estuvieron porfiando hasta casi las nueve de la noche. Día completo con sus cañas, su cebo vivo (calamar, sardina, xorra, xorrón) y sus bocatas.

El ambiente entre ellos era excelente, con carreras continuas con la subida de la marea, que les hizo ir de acá para allá para ir acompasando las cañas a la subida del oleaje y 'rescatar' sus cosas en más de una ocasión. Casi todos pescan «desde pequeños» y este viernes hicieron su particular entente Oviedo-Mieres para tentar al pescado de roca gijonés.

La matriz del grupo es el Club Patín Mieres, donde juegan Alonso, Íker y Mateo. Aunque la alianza más consolidada a la hora de irse de cañas es la de Mateo con Diego. Ambos llevan años pescando y, de hecho, tienen ya un popular nombre de guerra que utilizan para los vídeos que cuelgan en Tik Tok, donde cuentan de forma amena sus jornadas de mar. Se hacen llamar Fishinfon, nombre que, según explican, tomaron de broma de una tienda de artículos de pesca que empezaron a frecuentar en Ribadesella. «Se llama Fon Fishing y así que al final yo me puse Fon y Mateo se puso Fishin y así juntamos el nombre», explica Diego.

Los vídeos de su marca Fishinfon tienen predicamento y acumulan cientos de 'me gusta', advierten ufanos. El grupo luce simpatía. La jornada del viernes no es para presumir, reconocen, pero no olvidan el dentón capturado un día desde el Rompeolas de Cimadevilla, o los dos hermosos xargos y la dorada de Ribadesella, botines para sacar pecho a su edad.

Tras disfrutar del soleado y por momentos ventoso viernes gijonés se plantean ahora acercarse el domingo a San Juan de La Arena a seguir probando suerte. Las lubinas de Gijón lograron esquivarlos. Pero quién sabe lo que ocurrirá en su próxima incursión. Los Fishinfon, esa amistosa alianza entre Mieres y Oviedo, amenazan con triunfar por la puerta grande en cualquier momento. Solo falta que piquen.