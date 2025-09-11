Klimt y las trabajadoras de IKE, entre las novedades de los cursos de la Universidad Popular de Gijón En total se ofertarán 141 cursos con 1.905 plazas. El plazo de matriculación se realizará de forma escalonada el 16,17 y 18 de septiembre

La jefa de departamento de la Universidad Popular Liliana Fernández-Peña, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, y el director de la Fundación de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, esta mañana en el Antiguo Instituto.

Gustav Klimt y la pintura simbolista, la historia de España desde la guerra de Independencia a la pérdida de Cuba, las mujeres en las fábricas y la industralización y el legado en Xixón (como es el caso de las tabajadoras de IKE) o la iniciación la telar y al patronaje, confección y transformación de la ropa se encuentran entre las novedades de este segundo cuatrimestre de la Universidad Popular de Gijón.

En total se realizarán 141 cursos y talleres que tendrán 1.905 plazas y un total de 5.808 horas de formación. Los talleres, entre los que se incluyen algunos musicales, como técnicas bocales, batería, saxofón o guitarra eléctrica; gastronómicos en los que se incluyen iniciación a la cocina o un taller de bizcochos, galletas y otras masas. También hay artísticos, con clases de danza, teatro o pintura y artesanales, donde se puede elegir entre cursos de marroquinería, encuadernación o grabado.

Junto a esta nueva oferta formativa, también se presentó la cuarta edición del programa 'Los fogones de la UP', que se desarrollará en el centro municipal de El Llano. Se trata de cuatro talleres de un día de duración para gente curiosa. Casa sesión se centra en un tema sobre el que se ofrece una charla introductoria y amena por parte de una persona especialista en la materia para, a continuación, dedicar la mañana a cocinar.

De 4 a 115 euros

Los talleres, que oscilan desde los 4 euros hasta los 115 euros, se realizarán en trece localizaciones distintas: Antiguo Colegio Manuel Medina, Antiguo Instituto, Ateneo de la Calzada, colegio García Lorca, Taller de Cerámica-Litografía Viña. Muséu del Pueblo d'Asturies, Museo de la Ciudadela de Celestino Solar, el centro municipal de Pumarín Gijón-Sur, de El Coto, La Arena y El Llano y el Jardín Botánico.

La matrícula se hará de forma escalonada los días 16,17 y 18 de septiembre, dependiendo del lugar donde se imparta el curso, a partir de las 8.30 horas. Se podrá realizar de forma presencial en las oficinas de Atención a la Ciudadanía con cita previa o de forma online. Será necesaria la tarjeta ciudadana y el número pin para inscribirse.

Asimismo, la Universidad Popular abre sus talleres con un programa dirigido a artistas amateur y a personas con conocimientos previos suficientes como para trabajar por su cuenta en proyectos artísticos propios. Estos talleres contarán con asesoramiento profesional en cuestiones técnicas y artísticas en el uso de maquinaria y herramientas. Los talleres serán de Grabado los miércoles de 10 a 12 horas y de 12 a 14 horas y de encuadernación y papelería artesanal los martes de 12 a 14 horas. Ambos en el Antiguo Instituto.

La primera matrícula será el 23 de septiembre a partir de las 8.30 horas para las sesiones del mes de octubre. Posteriormente, la matrícula se abrirá el cuarto martes de cada mes a las 8.30 horas pudiendo reservar únicamente sesiones para el mes siguiente. Estos tendrán un precio de 12 euros por sesión, que tendrán una duración de dos horas.

Todo este programa fue presentado esta mañana en el Antiguo Instituto por la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, el director de la Fundación de Cultura, Aitor Martínez Valdajos, y la jefa de departamento de la Universidad Popular, Liliana Fernández-Peña.

