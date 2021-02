Defiende que la actividad del partido bajó por la pandemia Jueves, 18 febrero 2021, 00:32

«Venimos de una pandemia y de una situación muy preocupante en la que no solo era en Gijón donde no se realizaban juntas locales, sino en la mayoría de España», argumentó Marín en referencia a una de las cuestiones que centran la denuncia presentada por 40 miembros de la junta directiva, la falta de convocatoria de sus órganos. No obstante, aseguró que «en el PP de Gijón nunca hemos estado de brazos cruzados. Se ha trabajado mucho y bien estos últimos años». Y añadió que «estaba trabajando en las instrucciones de la dirección nacional para ampliar el horario de apertura de la sede, crear nuevas comisiones de trabajo, profundizar en la coordinación con el grupo municipal y convocar con más frecuencia las juntas locales, con las lógicas limitaciones presenciales y del desempeño de mi profesión». Advirtió en cualquier caso de «una estrategia de tierra quemada, impidiéndome primero hacer mi trabajo para después exigir mi dimisión».