Jugadores de los equipos de fútbol de los colegios de la Abogacía de Gijón y de Oviedo que asistieron a la cena para recoger el trofeo del torneo jugado en Mareo y del que salieron vencedores los gijoneses.

Con derecho a celebrar

El Colegio de la Abogacía de Gijón festeja a su patrona y recibe a los nuevos ejercientes

Carmen del Soto

Gijón

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Los salones del Real Club Astur de Regatas se convirtieron, un año más, en punto de encuentro de los profesionales de la abogacía gijonesa para festejar a su patrona, la Virgen de Covadonga, con una cena de hermandad y un animado baile. Una cita que también sirve para dar la bienvenida a los nuevos colegiados y homenajear a los veteranos, en la doble categoría de 25 y 50 años de ejercicio.

Teresa Camacho -insignia 25 años- con sus hijos, nueras y compañeros.
El decano Benigno Villarejo y José Antonio Seijas, ex magistrado del Tribunal Supremo, con la copa del torneo de fútbol.
María de Silva, con su padre Fernando de Silva -que recogió la insignia de 50 años-, y su tío y expresidente del Principado, Pedro de Silva, y la esposa de éste, la jueza Belén García.
Por la izquierda, Beatriz Ablanedo -segunda- y Celia Rimada -cuarta- ambas con 25 años de ejercicio en la abogacía.
Equipo del Varsovia que trabajó en el Hípico de Las Mestas.

El decano, Benigno Villarejo, y los miembros de su junta de gobierno hicieron los honores a los ilustres invitados, en su mayoría de ámbito judicial y político, con destacada presencia de cargos de la seguridad del Estado. Entre ellos, la alcaldesa Carmen Moriyón y los ediles Gilberto Villoria y Montserrat López; Jesús Chamorro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; el coronel jefe de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta; Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón; el comandante naval Luis Rodríguez Garat; Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; Beatriz Coto, presidenta del Colegio de Graduados Sociales; Antonio González-Busto, decano de los abogados ovetenses; Pablo Junceda, director general de SabadellHerrero; y Pedro de Silva, expresidente del Principado y hermano de Fernando de Silva, abogado homenajeado junto a Manuel Meana.

Y con cifras de récord finalizó el concurso hípico de Las Mestas, donde tarde tras tarde los llenazos fueron históricos. Buena cuenta de ello pueden darla los chicos del Varsovia on the Road, con Borja Cortina y Rubén Nomparte al frente, por cuya carpa pasó medio Gijón. Fiel reflejo de que la calidad siempre triunfa y de que la coctelería sigue conquistando paladares.

Al igual que lo lleva haciendo desde tiempos inmemoriables el queso Cabrales. Con motivo del certamen que lo enaltece y que tuvo lugar en la localidad de Arenas, se produjo un hermanamiento con la sidra y fueron los presidentes de la DOP Cabrales, Benigno Pérez, y de la DOP Sidra de Asturias, Jorge García, los encargados de firmarlo. También asistió el gerente de esta última, Daniel Ruiz, que supervisó el puesto de atención al público desde el que Emilio Rubio, Alejandra Vanegas, Laura Ovín y Froilán García estuvieron escanciando.

Una vez elegido por el jurado el mejor queso prsentado al concurso –que resultó ser el de la quesería representada por Encarnación Bada– se procedió a su subasta, batiéndose el récord Guinness, al alcanzar la cifra de 37.000 euros. Que volvió a llevarse el ovetense Llagar de Colloto, aunque dos establecimientos de Gijón, Sidrería Román y La Montera Picona, animaron la puja hasta el final.

