El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una frutería, en una imagen de archivo. E. C.

Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera

El incidente se produjo a las siete de la mañana cuando reponían fruta

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:45

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) avala el despido disciplinario de una supervisora de un supermercado del barrio de El Natahoyo, en Gijón, que, entre otras irregularidades, llamó «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera cuando ambas reponían mercancía en la frutería.

La trabajadora interpuso demanda ante el juzgado de lo Social solicitando que se declarase nulo el despedido, considerando que no había motivo para la desvinculación forzosa de la empresa para la que llevaba trabajando desde 2006. El magistrado falló en su contra, al igual que lo hace ahora el TSJA. Consideran ambas resoluciones que se trata de un despido procedente por la gravedad de los incumplimientos en su puesto de trabajo, que se vendrían sucediendo desde hacía tiempo.

Insultos a una clienta

Consta en la sentencia que la empleada había sido advertida formalmente en varias ocasiones por su falta de puntualidad a la hora de llegar al supermercado y también por insultar a una clienta en la línea de caja.

«Sobre las 7 horas del 9 de diciembre de 2023 se encontraba reponiendo mercancía en la sección de frutería junto a una compañera, iniciándose una discusión entre ellas en la que la demandante le dijo: 'Quita de ahí, no me empujes', a lo que la compañera le respondió: 'Te estás pasando'. La demandante entonces increpó a la otra mujer con expresiones tales como 'anormal, imbécil, a mí no tienes nada que decir, ladrona'». El incidente fue presenciado por otras dos empleadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  2. 2

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  3. 3 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  4. 4 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  5. 5 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  6. 6 Laura Pire, nutricionista: «Muchos creen que no hay nada malo en tomar sidra o cerveza como bebida del día»
  7. 7 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  8. 8 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  9. 9

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  10. 10 Fermín Treceño, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera

Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera