Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera El incidente se produjo a las siete de la mañana cuando reponían fruta

Olaya Suárez Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:45 Comenta Compartir

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) avala el despido disciplinario de una supervisora de un supermercado del barrio de El Natahoyo, en Gijón, que, entre otras irregularidades, llamó «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera cuando ambas reponían mercancía en la frutería.

La trabajadora interpuso demanda ante el juzgado de lo Social solicitando que se declarase nulo el despedido, considerando que no había motivo para la desvinculación forzosa de la empresa para la que llevaba trabajando desde 2006. El magistrado falló en su contra, al igual que lo hace ahora el TSJA. Consideran ambas resoluciones que se trata de un despido procedente por la gravedad de los incumplimientos en su puesto de trabajo, que se vendrían sucediendo desde hacía tiempo.

Insultos a una clienta

Consta en la sentencia que la empleada había sido advertida formalmente en varias ocasiones por su falta de puntualidad a la hora de llegar al supermercado y también por insultar a una clienta en la línea de caja.

«Sobre las 7 horas del 9 de diciembre de 2023 se encontraba reponiendo mercancía en la sección de frutería junto a una compañera, iniciándose una discusión entre ellas en la que la demandante le dijo: 'Quita de ahí, no me empujes', a lo que la compañera le respondió: 'Te estás pasando'. La demandante entonces increpó a la otra mujer con expresiones tales como 'anormal, imbécil, a mí no tienes nada que decir, ladrona'». El incidente fue presenciado por otras dos empleadas.

Temas

Gijón