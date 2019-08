Despliegue de seguridad en Laviada por una amenaza de suicidio Un policía tuvo que entrar por la ventana para coger a la mujer, en tratamiento farmacológico IVÁN VILLAR Gijón Martes, 6 agosto 2019, 11:35

Las voces, aspavientos y amenazas de suicidio de una vecina de Laviada obligaron a realizar anoche un importante despliegue de seguridad que logró su objetivo de evitar que la mujer sufriera daños. Los hechos tuvieron lugar en la carretera Vizcaína. Según relataron varios vecinos, la mujer, que sigue un tratamiento farmacológico, llevaba toda la tarde dando gritos desde su ventana. Ante sus amenazas de saltar a la calle, desde un cuarto piso, en torno a las once de la noche acabaron llamando a los servicios de emergencias.

Acudieron la Policía Local y dos camiones de bomberos, cuya presencia obligó a cerrar al tráfico esa calle, de un solo carril, hasta pasada la medianoche. Mientras la mujer les gritaba y amenazaba, dos bomberos se elevaron hasta la altura de su ventana con la ayuda de la grúa de su camión-escalera. Allí intentaron convencerla de que se calmara, sin éxito. «Que me tiro, ¿eh? Que me tiro», vociferaba mientras en la calle se congraban decenas de personas, muchas de las cuales, vecinos de la zona, aseguraban que la situación no les cogía en absoluto por sorpresa. Al equipo de intervención no tardó en sumarse una ambulancia, cuyo equipo médico, una vez identificada la mujer, logró indagar el tipo de fármaco que solía tomar.

Acompañados por un conocido, policías y médicos subieron por el portal hasta el domicilio de la mujer para intentar que les abriera la puerta, algo que no lograron. Ella seguía abriendo y cerrando las ventanas y dando voces tanto a quienes intentaban solventar la situación como a quienes ejercían de meros espectadores. «¡Mamarrachos, ya va siendo hora de que os recojáis!». Ante la imposibilidad de entrar por dentro del edificio, un agente de la Policía Local, equipado por precaución con un chaleco anticortes, subió junto a dos bomberos hasta la ventana con la grúa escalera y acabó accediendo al piso desde allí. La mujer fue trasladada finalmente en ambulancia hasta Jove.