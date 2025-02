Detenido en Gijón por agredir a agentes de la Policía Local

EL Comercio Gijón Martes, 23 de febrero 2021, 13:27 Comenta Compartir

La Policía Local de Gijón detuvo el pasado lunes, 22 de febrero, a un hombre por atentado a la autoridad. El detenido se encontraba a las 18.45 horas en un bar de la calle Manso sin mascarilla, muy alterado y acabó agrediendo a la patrulla interviniente.

Una hora más tarde, la Policía también denunció a dos personas que estaban fumando marihuana en la avenida del Llano acorde a la ley de Seguridad Ciudadana.

Por otro lado, la Policía denunció a un local de hostelería de la calle Muelle de Oriente por no respetar el horario de cierre. Asimismo, fueron propuestas para sanción seis personas por reunirse en grupo de más de cuatro personas, dos por no cumplir con el toque de queda, otras dos por fumar sin distancia, y una más por no hacer uso de la mascarilla obligatoria.