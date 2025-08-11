Detenidos tras una persecución a gran velocidad cuando intentaban robar en Aboño Los seis arrestados, tres de ellos menores, fueron sorprendidos por los agentes en las instalaciones de Repsol durante la madrugada del pasado viernes

E. C. Lunes, 11 de agosto 2025, 14:23 | Actualizado 14:41h. Compartir

Seis detenidos, tres de ellos menores y otros tres de menos de 30 años, tras una persecución de varios kilómetros durante la madrugada del pasado viernes cuando trataban de robar en las instalaciones de Repsol en Aboño.

La intervención policial se inició en torno a las dos de la madrugada del 8 de agosto, cuando el 091 recibió un aviso sobre la presencia de varias personas accediendo a las instalaciones a la altura del apeadero ferroviario de Aboño. Varias patrullas se desplazaron al lugar y se pusieron en contacto con el servicio de seguridad privada del complejo, localizando en las inmediaciones un vehículo sospechoso.

Al percatarse de la presencia policial, el coche inició una huida a gran velocidad por la carretera AS-19 en dirección a Avilés, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores. La persecución se prolongó durante varios kilómetros hasta que, a la altura de la rotonda de Tabaza, el vehículo abandonó la calzada y se detuvo en un aparcamiento, en un intento fallido de evadir a los agentes.

Los seis ocupantes fueron interceptados y detenidos pese a la resistencia que opusieron a los agentes de la Policía Nacional de Gijón. En el interior del vehículo, los agentes hallaron diversas herramientas como llaves inglesas, piquetas, un taladro, cinceles, martillos y destornilladores, utilizadas presuntamente para acceder al recinto y sustraer material.

Al día siguiente, los agentes encargados de la investigación localizaron en las inmediaciones del lugar de los hechos varias herramientas adicionales, así como 50 metros de cable de cobre de 44 milímetros de sección, que los detenidos habían ocultado al verse sorprendidos. Los daños materiales causados se estiman en unos 8.000 euros.

Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia.