El libro destrozado E. C.

Dickens, vandalizado en la plaza de Europa, en Gijón

Una de las instalaciones de la exposición 'Una navidad de cuento' ha sido destrozado

E. C.

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:33

Apenas una semana lleva la plaza de Europa, en Gijón, con la exposición 'Una navidad de cuento' y el libro que hace referencia a el espíritu de las navidades futuras del 'Cuento de Navidad' de Charles Dickens ya ha sido destrozado. Así se encontró una de las instalaciones este lunes. Un lector de EL COMERCIO envió la fotografía que acompaña a este texto donde se aprecian los daños. «Los autores, me atrevo a afirmar, no han visto la obra de Dickens ni por el lomo», señala.

La exposición se trata de una de las novedades de estas navidades. En ella se puede ver pasajes gigantes del libro y figuras corpóreas de personajes de la obra.

