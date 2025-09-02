El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Asistentes al Concurso Hípico celebrado en Las Mestas. Damián Arienza

Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes

La Policía Nacional sorprendió a un hombre y una mujer recogiendo firmas y donativos entre los asistentes al certamen celebrado en Las Mestas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:35

Agentes de la Policía Nacional identificaron la pasada semana durante la celebración del Concurso Hípico, en Gijón, a un hombre y una mujer que supuestamente pedían donativos para una falsa asociación de discapacitados. Los dos individuos habrían actuado durante al menos dos días de la celebración del certamen que reunió a miles de asistentes en el complejo de Las Mestas.

Al parecer, pedían firmas en apoyo a una asociación de invidentes y también recogían dinero, lo que despertó los recelos de los policías que se encontraban realizando funciones de seguridad en el recinto. Tal y como explicaron varios testigos «el hombre y la mujer se dirigían a la gente, por los palcos y también en las zonas de hostelería, para pedir apoyo y dinero destinado a una asociación de invidentes. Primero solicitaban los datos personales y la firma y si aceptabas, te pedían también dinero para sufragar los gastos». El jueves por la tarde, cuando se encontraban en plena acción recaudatoria, fueron identificados y trasladados a un vehículo policial.

