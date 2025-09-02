Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes La Policía Nacional sorprendió a un hombre y una mujer recogiendo firmas y donativos entre los asistentes al certamen celebrado en Las Mestas

Olaya Suárez Gijón Martes, 2 de septiembre 2025, 18:35 Compartir

Agentes de la Policía Nacional identificaron la pasada semana durante la celebración del Concurso Hípico, en Gijón, a un hombre y una mujer que supuestamente pedían donativos para una falsa asociación de discapacitados. Los dos individuos habrían actuado durante al menos dos días de la celebración del certamen que reunió a miles de asistentes en el complejo de Las Mestas.

Al parecer, pedían firmas en apoyo a una asociación de invidentes y también recogían dinero, lo que despertó los recelos de los policías que se encontraban realizando funciones de seguridad en el recinto. Tal y como explicaron varios testigos «el hombre y la mujer se dirigían a la gente, por los palcos y también en las zonas de hostelería, para pedir apoyo y dinero destinado a una asociación de invidentes. Primero solicitaban los datos personales y la firma y si aceptabas, te pedían también dinero para sufragar los gastos». El jueves por la tarde, cuando se encontraban en plena acción recaudatoria, fueron identificados y trasladados a un vehículo policial.