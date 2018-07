Dos ediles del PP se van durante la condena de los carteles franquistas Manuel del Castillo y Sofía Cosmen abandonan el Pleno. / I. V. Su portavoz sí apoyó el texto, después de lograr que se ampliara el rechazo a «agresiones políticas de todo tipo» IVÁN VILLAR Miércoles, 18 julio 2018, 20:17

Los de los tres ediles del PP, Sofía Cosmen y Manuel del Castillo, abandonaron el Pleno durante la votación de un texto de condena a las agresiones sufridas la pasada madrugada por PSOE y Xixón SíPuede, cuyas sedes fueron empapeladas con carteles en contra de la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Su portavoz municipal, Pablo González, votó junto al resto de grupos a favor del documento, después de haber logrado que se modificase su redacción inicial.

Diez minutos antes del inicio de la sesión vespertina, los portavoces municipales cerraron una primera versión del texto en una reunión a la que no llegó el PP, que no obstante ya había manifestado que no apoyaría una condena que se refiriera únicamente «a la violencia de un lado». Los populares presentaron una redacción alternativa y, ante la falta de acuerdo, la alcaldesa hizo un receso en el Pleno para que los portavoces intentaran buscar un texto de consenso. Finalmente, como pedía el PP, se introdujeron referencias a otros ataques anteriores a sedes de PP, IU y, fuera de Gijón, Ciudadanos. Y se sustituyó el «rechazo a las agresiones de tipo fascista» por uno «a las agresiones políticas de todo tipo y origen». No obstante, en el texto final se mantuvieron varias referencias directas al régimen franquista, muy criticadas por Del Castillo. En la propuesta alternativa del PP se suprimían frases como «los nostálgicos de la dictadura» y se hablaba de «minorías violentas y radicales».