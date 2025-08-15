Elogio unánime a los Fuegos de Begoña

Eva Hernández Gijón Viernes, 15 de agosto 2025, 22:35 Comenta Compartir

Los Fuegos de Begoña de este año en Gijón han logrado una ardua tarea que parecía imposible de conseguir: la unidad política. Todos los grupos políticos han dado su visto bueno al espectáculo realizado por Pirotécnica Zaragozana en el que durante 23 minutos se pudieron observar 220 variaciones pirotécnicas diferentes en el cielo gijonés con la detonación por primera vez 1.600 kilos de material explosivo.

En la oposición no escatimaron elogios. La Noche de los Fuegos «es mucho más que un espectáculo, es un emblema de Gijón», afirmó el concejal del PSOE Rodrigo Sánchez. Cada año, «demuestra que es muy nuestra, de todos los gijoneses pero también de las miles de personas que vienen a verlos», añadió. Por eso, «tiene que seguir proyectando la mejor imagen de nuestro municipio, priorizando siempre la seguridad del evento», recalcó.

«Sin duda, los mejores Fuegos de los últimos años», sentenció el edil de IU Javier Suárez Llana. «El espectáculo tuvo un ritmo y un color que se había echado en falta el verano pasado», apostilló confirmando su parabién. Aunque desaprobó, no obstante, que la Semana Grande se haya visto «empañada por la feria de la tortura animal que tiene lugar estos días en la plaza de toros».

«Mucho contenido», destacó Olaya Suárez, edil de Podemos, de este espectáculo. Del que también celebró que la meteorología lo acompañara. En un principio, el Consistorio planteó habilitar dos nuevos puntos de lanzamiento en las playas de San Lorenzo y Poniente que finalmente fue desaprobada por Demarcación de Costas en Asturias. Para Suárez, la negativa fue un acierto. «De haberlo hecho de la manera en la que pretendía el gobierno local, solo quienes estuvieran en San Lorenzo podrían haber visto todo el espectáculo», justificó.

Las miles de personas que vieron este espectáculo de más de veinte minutos es lo que alabó la concejala de Vox, Sara Álvarez Rouco. «Cada vez son más las personas de todas las procedencias que tienen las fiestas de Gijón como referencia. Ahora toca seguir consolidando ese éxito». Sobre el espectáculo en sí, Rouco señaló que «fue lo esperado: un éxito de público porque Gijón y todos sus visitantes estaban esperando este espectáculo». Un triunfo que atribuye a que «ya forman parte de la noche de Begoña. Más allá de sus innovaciones o de cómo sople el viento». Y aplaudió el «trabajo y esfuerzo» de todas las personas que colaboraron en la organización.

En el bipartito la satisfacción era obvia. La vicealcaldesa, Ángela Pumariega, así lo manifestó: «Siempre es el evento más representativo y emblemático de nuestra Semana Grande. Este año ha cosechado un gran éxito que hemos comprobado con los aplausos y los elogios recibidos». Sobre los visitantes, Pumariega se mostró segura de que «la experiencia les ha merecido la pena y que ya están pensando en repetir en 2026».

Carmen Moriyón: «Lo que se vivió fue algo a la altura de pocas ciudades» «Gijón vivió ayer una Noche de los Fuegos de Begoña para el recuerdo: un espectáculo inconmensurable con la mayor carga pirotécnica de su historia». Así valoró la alcaldesa, Carmen Moriyón, el espectáculo a cargo de Pirotecnia Zaragozana en su tercera Semanona consecutiva. «Creo, sinceramente, que lo que se vivió a medianoche fue algo a la altura de pocas ciudades», alabo la regidora. La apuesta por una combinación de figuras clásicas y nuevos diseños resultó, desde su punto de vista, «todo un acierto» a lo que se unió un «ritmo frenético y bien estructurado con una meteorología también inmejorable», apostilló. Por su parte, el presidente de Divertia, Óliver Suárez, señaló que «se han cumplido las expectativas». A pesar de no haber podido lanzar los fuegos artificiales desde distintos puntos de la ciudad debido a la negativa de la Demarcación de Costas en Asturias, aduciendo motivos de seguridad, «hacía muchos años que no sorprendían tanto como en esta ocasión». De cara al año que viene, seguirán trabajando en «buscar alternativas por darle un poco más de espectacularidad y de novedad» a esta noche tan especial.

EL COMERCIO salió también a la calle a testar la opinión de gijoneses y turistas sobre el espectáculo pirotécnico. ¿El veredicto? Una felicitación también unánime. «Divinos», sentenciaron Laudelina Laviada y Miguel Ángel García, quienes los vieron desde su cuarto piso de Cimavilla. Él destacó la «maravillosa organización». Y, por su parte, ella «las figuras de corazones, animales...», enumeró. «¡Todo lo de Gijón siempre es guapísimo. Los mejores Fuegos hasta la fecha!».

Con ella concordaba Iván González, de Gijón «de toda la vida», quien tras muchos años viendo los Fuegos confesó que los de la noche del jueves le sorprendieron sobremanera. «Para mí, han sido los mejores», dijo. Aunque «ojalá hubiera corrido un poco más el aire para que no quedara el humo». Pero solo fueron «pormenores» que no entorpecieron el espectáculo, matizó.

«Un ambiente bonito, sano y alegre», destacó David Pacchialat, quien los vio junto con Susana Cabello. Ambos de Madrid, repetían en la Semana Grande por segundo año consecutivo. Los vieron desde la escalera 7, para ellos, «la mejor ubicación». En comparación con 2024, el espectáculo les pareció «mejor». Notaron que duraron «un poquito más», respecto a los 22 minutos del año anterior. Pero se les pasó volando. «Han sido muy amenos y si hubieran durado más, ¡pues más!», dijeron. Se debió en parte a la «diversa variedad de fuegos» que se pudieron ver durante todo el evento. Como propuesta, Cabello deja en el aire la posibilidad «de poner también música clásica en el entorno como hacen en otros lugares como en Málaga».

Hay quienes prefirieron verlos en lugares más alejados, como en el bar del Pantai. Este fue el sitio escogido por Francisco Cimadevilla. «Se vieron muy bien y a la gente les gustó mucho, aplaudieron en distintos momentos».

Otros no salieron de casa, pero no fue excusa para no ver la retransmisión por la televisión, como hizo Eustaquia Agüero. Describió como «apoteósica» la traca final de los Fuegos. «Fue una maravilla», añadió.

Lejos de multitudes, tranquilo, tumbado y en calma. Así le gusta observar las pirotecnias de esta noche gijonesa tan especial a Gonzalo González. Si bien en una ocasión escogió La Providencia, no le acabó de convencer porque «no se oía nada», algo «esencial para sentir esas descargas». En esta ocasión, escogió un montículo cerca de Lloreda. ¿La experiencia? «Fantástica».

El espectáculo no ha dejado dudas y ha logrado conquistar a todos sin importar banderas políticas ni ideales.

