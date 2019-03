«Os espero tomando un vino, no tengáis prisa», la memorable esquela de una asturiana Una mujer fallecida este martes en Gijón deja en su esquela toda una declaración de intenciones EL COMERCIO Gijón Miércoles, 20 marzo 2019, 03:30

«Os espero tomando un vino, no tengáis prisa». Estas palabras, que retratan una actitud especial para encarar la vida y también, la muerte, encabezan la esquela de Eugenia Gutiérrez García, técnica de Análisis Clínicos en el Hospital Universitario Central de Asturias, que falleció este martes en Gijón.

La fallecida, originaria de Candamo, se despide así de sus familiares, a quienes pide que se tomen la vida con calma y da con su original mensaje un auténtico ejemplo de sentido del humor y filosofía vital. Toda una declaración de intenciones sobre cómo hacer frente a lo inevitable la que ha dejado en este último y conmovedor mensaje póstumo que publica este miércoles EL COMERCIO.

Deja viudo, José Luis Torrijo, una hija y una nieta, que mañana, junto al resto de la familia y amigos, darán su último adiós a Eugenia Gutiérrez, que merece un brindis en su recuerdo. Se llevará a cabo una ceremonia de celebración de la palabra en la capilla del tanatorio de Cabueñes, en Gijón, que comenzará a las 12 horas. La capilla ardiente quedó instalada en la sala 12 de ese mismo tanatorio.

Humor en esquelas

La nota recuerda otra publicada el pasado enero en el periódico ABC de Sevilla, en la que la familia de un hombre aseguran que no le olvidarán «y menos con la camisa que te has ido». Los familiares de José Manuel Fernández Núñez escriben: «Llevas un paquete de tabaco entero. No te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre». La familia Fernández Núñez finalizaba su mensaje con un sentido «te queremos».