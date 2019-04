«Estuvimos donde teníamos que estar. Los políticos no defendieron la ciudad» Adrián Arias, en los terrenos del 'solarón' sin adecuar. / PALOMA UCHA Adrián Arias | Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) «El PSOE se equivoca si utiliza el plan de vías como arma electoral. Después de 17 años de abandono ponerse medallas es temerario» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 6 abril 2019, 01:57

75 horas después de encerrarse en el Ayuntamiento con el objetivo de lograr la firma que, por fin, diera inicio al plan de vías, Adrián Arias se declara «más que satisfecho» con el compromiso resultado de una reivindicación que la sociedad civil decidió encabezar de forma unilateral. La protesta le ha valido a la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), la cual preside, reproches por un presunto afán de protagonismo. Arias, curtido en la movilización vecinal más activa, no tiene pensado pedir disculpas. «Hemos actuado porque los políticos han sido incapaces de defender sus propios acuerdos», sentencia rotundo.

-'Pedro firma ya', pero de momento Pedro no ha firmado.

-Es evidente que no, pero digamos que hay compromisos que nos parecen bastante firmes. Las garantías que se nos han dado han reforzado más si cabe a quien es la voz de Pedro Sánchez en Asturias, Delia Losa. No es lo mismo que lo anuncie una candidata a la Alcaldía en una rueda de prensa que quien lo haga sea la portavoz del Gobierno central en Asturias.

-No obstante, salen de su encierro con un compromiso que ya tenían antes de la protesta. ¿De verdad ha sido un éxito?

-Bueno, comenzamos la protesta con el objetivo de situar en la agenda política y social el plan de vías. Llevábamos varios meses a medio gas, con un compromiso que no cristalizaba y una apatía institucional evidente. Nosotros determinamos que a falta de un mes para las elecciones había que situar ese compromiso en la agenda del Gobierno central, y lo hemos conseguido. Hoy se habla más de esa firma en Madrid que lo que se hablaba el 1 de abril.

-Pero siguen sin fecha exacta para la firma.

-No tenemos fecha exacta, pero sí tenemos tres posibles fechas cerradas y bastante exactas. Con la apatía institucional que le mencionaba empezaba a fallar la presión social sobre el Gobierno para evitar que tuviese la pretensión de alargar la firma más alla de las elecciones generales y terminase usándolo como arma electoral. Eso hoy está superado gracias a la protesta que protagonizamos.

-El encierro es una medida tomada de forma unilateral por la sociedad civil. ¿Ha habido falta de implicación por parte de los grupos políticos?

-Por supuesto. La iniciativa nace por la dejadez de los grupos locales y su incapacidad para defender su propio acuerdo sobre el plan de vías. Son ellos los que deberían haber seguido con la acción institucional y no lo hicieron. Nosotros no tenemos que pedir perdón a nadie. Fue una idea que surgió de la propia federación de vecinos y estamos muy orgullosos del resultado. El objetivo no era otro que poner por encima de todo la dignidad de Gijón.

-Cuando hace unas semanas la candidata del PSOE a la Alcaldía, Ana González, reivindicaba la gestión del Gobierno central y garantizaba que la firma se iba a producir, ¿lo hacía por interés electoral o tenía más información que ustedes?

-Quisiera pensar que no había ningún interés electoral. Sería un gran error por parte del PSOE. No obstante, la FAV habla con la voz de Pedro Sánchez en Asturias, y esa es Delia Losa. Respecto a la gestión, nadie a quien pregunte por la calle va a decir que Pedro Sánchez ha hecho más que sus antecesores. De todas maneras, después de 17 años de abandono ponerse medallas es cuando menos temerario. Sobre todo, sin tener todavía el convenio firmado.

-¿Echaron de menos el apoyo de más partidos durante el encierro?

-Nosotros lo que hicimos fue responder ante la inacción de la parte institucional que conforma la plataforma por el plan de vías y mandar un mensaje a las administraciones. Sobre quién estuvo o quién no... los silencios hablan por sí solos.

-Pongamos que se produce la firma. ¿Qué pasa después? No hay una figura urbanística diseñada para desarrollarlo...

-Bueno, hay un plan especial. Ahí se debe respetar el espacio ganado a pulso por la sociedad civil, que tiene mucho que aportar.

-¿Se anticipan más batallas?

-(Silencio) Se anticipa debate y análisis. Da igual que los partidos se pongan de acuerdo, para que haya consenso necesitan algo más. La mitad de esta ciudad la ha construido la sociedad civil. No se la inventó ningún alcalde o alcaldesa.