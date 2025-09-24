La Facultad Jovellanos inaugura un curso con más de 1.300 alumnos y nuevo plan de estudios en Turismo

Aunque las clases ya dieron comienzo hace un par de semanas, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos dio esta mañana por abierto ... oficialmente el nuevo curso académico con la lección inaugural ofrecida por una de sus exalumnas, Greta Rodríguez. El acto lo presidió, por primera vez, Cristina López Duarte, que fue nombrada decana a finales de octubre del año pasado. El curso académico 2025-2026 arranca «con muy buenos datos de matrícula« (más de 370 estudiantes de nuevo ingreso. Unos 1.300 en total, entre los estudios de grado y máster) y, además, con otras novedades. La principal, el estreno del nuevo plan de estudios de Turismo, lo que ha supuesto un importante empuje para la matrícula en este grado: «Supera el 80%», precisó López Duarte. También el grado de Trabajo Social sobrepasa ese umbral. Comercio y Márketing y el grado 'on line' de Gestión y Administración Pública están en el 100% de ocupación. En el primero (en el que se ofertan 200 plazas) es algo habitual curso tras curso; no así en el único grado no presencial de la Universidad de Oviedo, que cuenta con 40 plazas.

La otra novedad de este curso la señaló durante su intervención el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante y tiene que ver con la Alianza Ingenium, la asociación de la Universidad de Oviedo y otras nueve universidades europeas. Bajo su paraguas, en el segundo semestre de este curso, se desarrollarán los denominados 'pathways', que permitirán a un reducido grupo de estudiantes individualizar su plan de estudios según sus intereses particulares. La Facultad Jovellanos será uno de los centros «pioneros» en desplegar esta oferta formativa entre el alumnado de sus tres grados presenciales. Cinco estudiantes de Comercio y Márketing, otros cinco de Turismo y cinco más de Trabajo Social (seleccionados en una convocatoria abierta que dependerá del vicerrectorado) podrán beneficiarse de esta oportunidad que, en palabras de la decana, «es un lujo».

El impacto del turismo

Daniel Martínez Junquera, director de Visita Gijón y también exalumno de la Facultad Jovellanos, aventuró que el nuevo plan de estudios del grado de Turismo supondrá «un antes y un después» y remarcó el impacto que esta actividad tiene en la ciudad, a la que aporta 520 millones anuales, «el 8% del total de la economía de la ciudad», y en la que acapara el 12% del empleo de forma directa, indirecta e inducida. El sector turístico «es muy necesario», destacó, pero no menos importante es «cuidar la identidad y mantener el alma de las ciudades».

Ampliar Docentes y alumnado siguieron el desarrollo del acto de inauguración del curso académico. PALOMA UCHA

Greta Rodríguez, Senior Account Manager Global Partners en el Grupo Expedia, habló al auditorio, integrado en su mayoría por alumnado de Turismo, de cómo el sector ha evolucionado en los veinte años transcurridos desde que ella terminó sus estudios universitarios («la aceleración con la que se transforma es salvaje») y de cómo la inteligencia artificial lo cambiará todo: «Es el inicio de lo que está por venir». A quienes se formarán en Turismo en la Universidad de Oviedo les dejó algunos consejos: tejer redes de contactos, potenciar las habilidades 'blandas' (inteligencia emocional, autocontrol, empatía, curiosidad, proactividad) tanto o más que las 'duras' (idiomas, competencias digitales, capacidad analítica) y tener presente que «graduarse es solo el principio» de un camino que implica «un aprendizaje continuo».