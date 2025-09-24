El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Luis Valdés, Cristina López Duarte, Juan Manuel Marchante, Greta Rodríguez, Daniel Martínez Junquera y Eduardo del Valle, en el Paraninfo, antes de la apertura oficial del curso de la Facultad Jovellanos. PALOMA UCHA

La Facultad Jovellanos inaugura un curso con más de 1.300 alumnos y nuevo plan de estudios en Turismo

El centro será uno de los «pioneros» de la Universidad de Oviedo en desarrollar los programas de la Alianza Ingenium en sus tres grados presenciales

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:24

Aunque las clases ya dieron comienzo hace un par de semanas, la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos dio esta mañana por abierto ... oficialmente el nuevo curso académico con la lección inaugural ofrecida por una de sus exalumnas, Greta Rodríguez. El acto lo presidió, por primera vez, Cristina López Duarte, que fue nombrada decana a finales de octubre del año pasado. El curso académico 2025-2026 arranca «con muy buenos datos de matrícula« (más de 370 estudiantes de nuevo ingreso. Unos 1.300 en total, entre los estudios de grado y máster) y, además, con otras novedades. La principal, el estreno del nuevo plan de estudios de Turismo, lo que ha supuesto un importante empuje para la matrícula en este grado: «Supera el 80%», precisó López Duarte. También el grado de Trabajo Social sobrepasa ese umbral. Comercio y Márketing y el grado 'on line' de Gestión y Administración Pública están en el 100% de ocupación. En el primero (en el que se ofertan 200 plazas) es algo habitual curso tras curso; no así en el único grado no presencial de la Universidad de Oviedo, que cuenta con 40 plazas.

