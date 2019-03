La falta de personal en el hospital «roza la peligrosidad», dice el comité de empresa El enfermo de tuberculosis que se escapó de Jove. / SIMAL Asegura que cuentan casi con la mitad de trabajadores por cama que en el resto de los de la red pública de Asturias M. M. C. GIJÓN. Lunes, 1 abril 2019, 03:08

En la plantilla de trabajadores del Hospital de Jove reina la preocupación por la falta de personal en el centro sanitario y que, según el comité de empresa, «roza la peligrosidad». Con esa dureza se expresó ayer el presidente del comité, Marcos Bernardo, quien explicó que habían enviado cartas denunciando esta situación a las asociaciones de vecinos de Candás (Carreño), La Calzada, El Natahoyo y Jove, cuyos habitantes dependen directamente de este centro sanitario, así como a los diferentes partidos con representación en la Junta General del Principado. En siguiente paso será enviarlas también a los ayuntamientos de Gijón y Carreño.

El escrito remitido a los vecinos advierte de que la «escasez de recursos y medios personales está llegando a límites alarmantes en nuestro hospital». Según ahondó Marcos Bernardo, «el problema es que la ratio de personal por cama en los centros del Servicio de Salud del Principado (Sespa) es de 4,5 trabajadores, mientras que nosotros solo tenemos 2,5». La ratio de personal por cama es prácticamente la mitad que la media de los centros del Sespa y eso, según manifestó Bernardo a este periódico, «a pesar de que nosotros también somos un hospital de la red pública, aunque privado, de referencia en el Área Sanitaria V».

Como ejemplo de la situación, el presidente del comité de empresa explicó que en la huelga convocada para el pasado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Principado había comunicado los servicios mínimos y «nosotros estábamos al 50% de esos mínimos». En un turno de tarde normal, el Hospital de Jove solo cuenta con dos enfermeras y dos auxiliares por planta y, «si hay alguna baja o piden permiso, no se cubre. Últimamente no se está cubriendo nada, no sustituyen a nadie. Si un día falta, por ejemplo, una enfermera, una se tendrá que hacer cargo sola de toda la planta». Pero es que, según relata Marcos Bernardo, incluso hay más pacientes por planta en este hospital que en el resto de centros del Sespa, donde, según parece, hay 28 ó 30 pacientes por planta, mientras que en el Hospital de Jove son 34 ó 36. «Ya estamos rozando la gravedad. Por eso queremos hablar con todos los partidos políticos», señaló el presidente del comité de empresa.

«Ciudadanos de segunda clase»

De momento, ya han contactado con las asociaciones de vecinos, a las que manifestaron que «la seguridad de los pacientes está en muchísimas ocasiones en entredicho». En opinión de los trabajadores, esta falta de personal afecta de forma directa a la atención que se presta a los pacientes. Es más, en su escrito a las entidades vecinales indican que «consideramos que los ciudadanos atendidos en este centro están siendo tratados, pese a contribuir con sus impuestos como cualquier otro, como ciudadanos de segunda clase, sin que ello parezca importarle a ningún responsable político hasta el momento».

Representantes del comité de empresa pretenden reunirse con responsables de las asociaciones de Candás, La Calzada, El Natahoyo y Jove para explicarles la situación.

Las críticas del comité de empresa por la falta de personal en el Hospital de Jove coinciden con la reciente fuga de un enfermo de tuberculosis de dicho centro sanitario, lo que obligó a poner en marcha un amplio despliegue policial para la localización del hombre, debido al alto riesgo de contagio y la necesidad de reingresarlo. El hecho tuvo lugar el pasado viernes. El enfermo, un hombre de origen cubano, fue localizado en el centro de día del Albergue Covadonga y no opuso resistencia. Fue trasladado de nuevo al centro sanitario en una ambulancia.

Quizá la falta de personal facilitó que se hubiera dado un hecho como el del pasado viernes, ya que la escasez de recursos no afecta únicamente al personal sanitario, sino que también se deja sentir en cuanto a los celadores y al resto de personal auxiliar. Entre las asociaciones vecinales ya empieza a cundir la preocupación, que reclaman recibir unos cuidados de calidad, al igual que en el resto de Asturias.