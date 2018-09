La federación vecinal convocará protestas si se revisa el convenio Foro pedirá aclaraciones en el Congreso al ministro Ábalos y Xixón Sí Puede reclamará la convocatoria urgente del consejo de Gijón al Norte M. MORO GIJÓN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:51

La Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de la Zona Urbana calificó ayer de «despropósito lamentable» el anuncio del secretario general de Infraestructuras sobre un posible retraso y revisión del convenio del plan de vías derivado del encargo de nuevos informes jurídicos. «La FAV no va a admitir bajo ningún concepto nuevos retrasos o retornos a la casilla de salida en los compromisos del Gobierno en torno a la integración ferroviaria en la ciudad», advirtió ayer su presidente, Adrián Arias, a través de un comunicado. «Entendemos ese comentario como lo que es: una declaración de guerra ante la ciudad y los vecinos de Gijón», valoró Arias, quien además emplazó al Ministerio de Fomento a que no continúe por esta senda. «Si no hay una rectificación directa y clara desde el ministerio al secretario, el movimiento vecinal se considera más que legitimado para iniciar un proceso de movilización que comenzará convocando a la Plataforma del plan de vías en los próximos días», avanzó. El presidente de la FAV pidió, además, a la alcaldesa Carmen Moriyón que se sume a «un liderazgo plural en defensa de la ciudad y los compromisos relativos al plan de vías».

El portavoz del gobierno local, Fernando Couto, avanzó que su parlamentario en el Congreso de los Diputados, Isidro Martínez Oblanca, interpelará al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que aclare lo que quiso decir ayer en Gijón su secretario general de Infraestructuras. «Debe ser el ministro quien diga el recorrido que esto tiene y si supone saltarse unilateralmente lo acordado», indicó. Couto recordó que a principios de julio mantuvo una reunión en Madrid, junto con la alcaldesa y el consejero de Infraestructuras Fernando Lastra, con el nuevo secretario de Estado de Infraestructuras y presidente de Gijón al Norte, Pedro Saura. «En julio nos pidieron tiempo hasta septiembre u octubre para resolver cuestiones formales del convenio. También se nos trasladó que su intención era seguir adelante con un proyecto que había alcanzado un amplio consenso político y social», expuso.

El concejal de Xixón Sí Puede y consejero de Gijón al Norte, David Alonso, expresó su indignación por las dudas sembradas por el alto cargo de Fomento. Calificó de «posición cobarde» el hecho de que Izquierdo cuestionase ayer la viabilidad jurídica de un convenio acordado en el consejo de Gijón al Norte por representantes de PP, PSOE, Foro y Podemos. «Este documento lo redactaron los mismos funcionarios con los que ahora este hombre está trabajando. Esto es venir a reírse de los gijoneses y de los asturianos», recriminó Alonso, quien solicitará una convocatoria urgente del consejo de Gijón al Norte para que el nuevo equipo de Fomento se defina.

Los peores temores

Desde el PP, su presidente local, Mariano Marín, lamentó que «se confirman nuestros peores temores» con la cancelación de la visita a la ciudad del ministro de Fomento y su sustitución por Izquierdo. «Esto ha servido para demostrar una vez más que Gijón es irrelevante para los gobiernos socialistas», señaló.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, argumentó que el convenio que ahora se pone en tela de juicio fue apoyado por técnicos del Principado que «no van a aceptar un dislate». «Todo esto suena a disculpas y estrategias dilatorias para no cumplir con los compromiso», agregó.

José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, lamentó: «Vamos de despropósito en despropósito con el plan de vías».