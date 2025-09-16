La federación vecinal de Gijón ve retrocesos en la movilidad de la ciudad: «Estamos peor que en 2019»

Iván Villar Gijón Martes, 16 de septiembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

«Estamos en un proceso de retroceso de la movilidad y es el momento de cambiar», denunció el presidente de la federación vecinal urbana (FAV), Manuel Cañete, durante la presentación en el Ayuntamiento del I Fin de Semana de la Movilidad Vecinal, dos jornadas de actividades en el Náutico que tendrán como propuesta destacada la marcha 'Gijón respira', que cortará al tráfico el Muro para que sus participantes puedan cubrir a pie, en bicicleta, en patinete, sobre patines o en silla de ruedas un recorrido de cinco kilómetros desde la Escalerona hasta la Lloca del Rinconín, ida y vuelta. Cañete reivindicó la histórica implicación del movimiento vecinal con la Semana Europea de la Movilidad –que se celebra desde hoy hasta el lunes en casi dos mil ciudades de 44 países– y con las políticas para reducir la presencia del coche en las calles de la ciudad, poniendo ejemplos como «la defensa a capa y espada» del cierre al tráfico general de la avenida de Schulz «que hoy nadie discute» o el impulso a la creación del ya extinto Foro de Movilidad. Y lamentó que «hoy estamos peor que en 2019, debatiendo procesos que en otros lugares están más que superados y tratando a Gijón como una isla, sin aplicar soluciones que sí se están dando a otras ciudades y que además en muchos casos son obligatorias». Criticó además que «ni siquiera se está reuniendo al consejo sectorial de Movilidad».

La presentación del I Fin de Semana de la Movilidad Vecinal, en cuya organización también participa la Confederación Asturiana de Asociaciones de Vecinos (Cavastur) contó con la presencia del excapitán del Sporting 'Cote' Valdés y de la jugadora del Telecable María Igualada, padrinos de la marcha del domingo. «Es importante para Gijón», destacó el futbolista ya retirado. «Hay cambios que harían una ciudad mejor», añadió la campeona de hockey.

El Ayuntamiento colaborará a través de Divertia –a cargo de las actuaciones musicales– y EMTUSA –con un autobús eléctrico que acompañará a la marcha del domingo–. El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, destacó la «diversidad de opiniones» que hay en torno a «un asunto polémico» como el de la Movilidad y confió en que las actividades organizadas sirvan como «un buen foro para debatir». El Ayuntamiento anuncia bajo el paraguas de la Semana Europea de la Movilidad actividades como los talleres del Parque Infantil de Tráfico, rutas en bicicleta adaptada de Cocemfe y el programa Caleyando por la Vida, así como un cierre de parte de Los Moros el lunes 22 por el Día sin Coches. IU acusó a Foro de «cargarse» esta cita de ámbito continental, «borrando a Gijón del mapa de ciudades que la celebran».