El I Fin de Semana de la Movilidad Vecinal en Gijón incluirá una marcha por el Muro con 'Cote' y las jugadoras del Telecable El Ayuntamiento estudia cerrar al tráfico parte de la calle Los Moros durante el Día Sin Coches, que se celebrará el lunes 22 de septiembre

Iván Villar Gijón Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:42

Coincidiendo con la celebración en todo el continente de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se prolongará del 16 al 22 de septiembre con el lema 'Movilidad para todas las personas', la federación vecinal urbana de Gijón (FAV) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur) organizarán los próximos sábado y domingo el I Fin de Semana de la Movilidad Vecinal, cuyo epicentro serán los Jardines del Náutico. «Será un encuentro ciudadano que combinará talleres, charlas y actividades lúdicas y reivindicativas para fomentar una movilidad accesible, segura y sostenible para todos los colectivos», señalan los organizadores«.

El sábado, 21 de septiembre, la mañana estará dedicada desde las 10 hasta las 14 horas a los más pequeños, con un taller sobre movilidad a cargo de la Asociación Sociocultural El Taller y el concurso de dibujo infantil 'Mi ciudad respira'. Por la tarde, tras la inauguración institucional, tendrá lugar una charla sobre 'Movilidad urbana: territorio insostenible' con la geógrafa y urbanista Pilar Vega, de Ecologistas en Acción, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte. A las 18.30 se proyectará el documental «Barreras de incomprensión», producido en colaboración con Cocemfe Asturias. Y a las 19 horas habrá una mesa redonda bajo el título 'Gijón, ¿hacia una ciudad sostenible?', con la participación del presidente de la FAV, Manuel Cañete; el concejal de Tráfico y Movilidad de Gijón, Pelayo Barcia; Daniel Torres, del Observatoriu Xixonés de Movilidad; y un representante del proyecto Bicilab de Mar de Niebla. La jornada se cerrará con un concierto.

El domingo, a las 12 horas, arrancará la marcha 'Gijón respira', un recorrido de cinco kilómetros desde el Náutico hasta la Madre del Emigrante que se podrá hacer caminando, corriendo, en bicicleta o en patinete. Estará encabezado por el excapitán del Sporting 'Cote' Roces y las jugadoras del Telecable Hockey y los dorsales y camisetas se pueden obtener de manera gratuita llam ando a l 985165638 o en la sede de la federación vecinal urbana, en la calle Ruta del Alba, 9. Los participantes entrarán en el sorteo de una bicicle eléctrica, una camiseta firmada por 'Cote', otra de las campeonas del hockey y abonos de transporte de EMTUSA, entre otros premios.

Por su parte el Ayuntamiento estudia cerrar al tráfico durante el Día Sin Coches, el lunes 22 de septiembre, el tramo de la calle Los Moros comprendido entre la calle Jovellanos y la plaza del Seis de Agosto. El corte, aún por aprobar, se prolongaría desde las 9 hasta las 22 horas. Fuentes municipales señalan que el cese del responsable de la Oficina de Movilidad, en cumplimiento de una sentencia judicial tras una demanda de Usipa, y la ausencia de relevo en el puesto ha impedido preparar un programa extenso vinculado a la Semana Europea de la Movilidad, en la que este año hay inscritas 1.563 ciudades de 44 países, entre ellas 410 españolas. El año pasado varios colectivos impulsaron en octubre una Semana Alternativa de Movilidad Sostenible, como respuesta al que consideraban un pobre programa municipal durante la SEM.