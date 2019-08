La Feria de Artesanía no caduca Los estands de la Feria Nacional de Artesanía, en Campo Valdés. / CAROLINA SANTOS Artegijón celebra sus primeros 25 años de vida con piezas «hechas 100% a mano» | «Tenemos que seleccionar, nos llegan peticiones de toda España y no hay sitio para todos», afirma el organizador del certamen MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 13 agosto 2019, 02:08

La artesanía es un arte que no caduca nunca. La gente sigue admirando todo aquello que el ser humano elabora con sus propias manos. Y se constata en la Feria Nacional de Artesanía 'Artegijón', que lleva instalada en el Campo Valdés desde el día 3 y se prolongará hasta el jueves 15, un encuentro que gana en presencia de público en su vigesimoquinta edición. Así lo explica el presidente del Sindicato de Artesanos de Asturias y organizador de esta muestra, Daniel Guardado: «Hemos percibido un incremento en la afluencia de gente».

Un aumento de gente que llega este año, además, de una campaña de promoción que «se ha reforzado muchísimo». «La verdad es que el público nunca nos ha fallado, a la gente le gusta acudir a ver los trabajos de todos estos artesanos. Somos de los pocos que realizamos todo a mano, cien por cien, y, además, tenemos una ubicación excelente, al lado de la mar. Pocas ferias nacionales tienen la suerte de estar situadas en un lugar así de idílico», señaló el coordinador de 'Artegijón'. Esta edición de la feria cuenta con 22 estands, parte de ellos socios del sindicato artesanal, «pero muchos otros contactan con nosotros desde diversos puntos de España para venir. Tenemos que seleccionar, esta vez nos llegaron hasta 60 inscripciones, pero no podemos acogerlos a todos. Intentamos variar año tras año y, como tenemos dos ediciones, una en verano y otra en invierno, al final podemos abarcar variedad».

Uno de los nuevos fichajes para este cuarto de siglo de antigüedad que celebra 'Artegijón' es el puesto 'Gallinita'. Asomarse a este estand es hacer un viaje hacia el diseño textil infantil más creativo. «Todo hecho a mano, en un taller que tenemos en Oviedo. Nuestros precios son estándar y aseguramos calidad», apuntó una de las socias fundadoras, Noemí Rodríguez. Petos, muñecos, chaquetas, hasta pizarras que se enrollan y... su pieza estrella: el 'orbayín', un anorak hecho con un material similar al neopreno, de varios colores y con diversos estampados, uno de ellos, el mapa del mundo. «Ya nos están pidiendo que lo hagamos para adultos, y tal vez demos ese paso», dijo Rodríguez.

Y de lo moderno se pasa a lo más antiguo. Es el caso del taller Mencía C. «Llevo viniendo a esta Feria desde sus comienzos. Se deberían hacer más eventos como este, normalmente las ferias son mercadillos de quitar y poner en el día. Si vendes piezas de plata y azabache u otros minerales, como las mías, es necesario que nos dejen estar más días, pues no son artículos para comprar así como así. Ofrezco la calidad de un trabajo minucioso», afirmó César Mencía, el dueño artesano que tiene su taller en Oles. Brazaletes, colgantes, pendientes... «Todo a base de aprendizaje a través de talleres y cursos que he llevado a cabo en muchos años», indicó.