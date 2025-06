«La única guerra que queremos es la de lanzarnos agua»

Jana Suárez Gijón Viernes, 20 de junio 2025, 20:13 Comenta Compartir

La atalaya del columpio del parque infantil de los Jardines de Begoña era un bastión por conquistar por el alumnado del Jovellanos. Los más pequeños tiraban agua y reían sin parar, pero «los de 3º, 4º, 5º y 6º se toman esta batalla acuática muy en serio. La esperan cada año y mira lo bien preparados que vienen», comentó a EL COMERCIO, Begoña Donaire, madre un alumno de cuarto curso. Tras recibir este viernes las notas y dar por finalizado, ahora sí, hasta el 9 de septiembre, el curso escolar, había ganas de culminarlo de forma 'épica', y nada mejor que con la ya tradicional 'guerra del agua' que protagonizan desde hace más de una década los alumnos del colegio Jovellanos. El tiempo además este viernes acompañó, las sofocantes temperaturas hicieron que durante horas se fraguara un enfrentamiento lleno de «vamos a ganar», «a por más agua», y «reagruparos y defenderos», entre otros 'gritos de guerra' que resonaron durante más de dos horas y algún que otro, «me rindo, me rindo».

Pistolas, globos, cubos...cualquier cosa que pudiera ser rellenada por agua fue utilizada por los niños para esta contienda pacífica, «porque la única guerra que queremos que exista en el mundo es así, con agua y sin hacerse daño. También es una forma de decirles a los mayores que no luchen, que busquen soluciones a los conflictos y que se escuchen más y no le hagan daño a nadie», expresó, Inés Suárez a este periódico.

No quisieron pasar la oportunidad muchos adultos de volver a su infancia y mientras ayudaron a recargar las armas acuáticas a los niños, se dejaron llevar por un día. «A mi también me gusta pasármelo bien. Aquí vengo con el nieto. Ya me han puesto 'pingando', pero yo también a más de uno'», relataba Oliva, orgullosa abuela quien afirmó «ya venía hace año con la mayor y ahora vuelvo a hacerlo con el pequeño. Verlos disfrutar es lo mejor». La pregunta final como en toda batalla fue «¿Quién ha ganado?». Y la respuesta de las familias fue unánime: «todos, aquí lo importante es pasárselo bien y hacer piña. Y el año que viene más».

