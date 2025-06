El Jovellanos despide con espuma, bailes y concurso de tortillas el curso escolar en Gijón

Jana Suárez Gijón Jueves, 19 de junio 2025, 20:39 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

El curso escolar llega a su fin y con él las celebraciones y despedidas. «No estamos tristes porque nos veremos durante en la playa o en el parque, pero antes toca disfrutar de la fiesta» comentaba Arturo Veleda que de la mano de su hermano mayor, Rodrigo se sumergía en el mar de espuma que se formaba en el patio exterior del céntrico colegio Jovellanos.

«No importa que no haga sol, la fiesta de junio siempre es la mejor y lo pasamos genial», asentía, mientras no paraba de reír, Nacho Suárez. Sonrisas, muchas, entre pequeños y mayores. El cañón lanzó espuma durante cerca de una hora. Era el colofón a una fiesta, la de este jueves, en la que participaron cientos de familias de este centro escolar y en la la que disfrutaron bailando al ritmo de mucha música y siguiendo los pases de las actuaciones de baile moderno. La gastronomía no faltó con el tradicional concurso de tortillas y una rifa en la que sorteaban suculentos brunch. «Somos muy modernos en este AMPA, muy activos y muy 'disfrutones'», aseguraba una de las integrantes, Ángela Antuña.

Guerra del agua

Para algunos era su primera fiesta, para otros, los de sexto, la última y se notaba en sus caras. Y para muchos, otra más. «El año que viene paso a quinto, la cosa ya se complica y hay que estudiar más pero ahora toca pensar en disfrutar el verano y en la guerra del agua», afirmaba Xabel Suárez a El COMERCIO. Rápidamente, sus amigas Mireya, Iris y Gala lo explicaban a este periódico: «El último día de cole, es decir este viernes 20 de junio, a partir de las 13 horas, siempre hay una quedada de todos los que estudiamos en el Jovellanos y con pistolas y globos de agua montamos una guerra en el parque de Begoña». «Y hacemos picnic y comemos allí», añadía Valentina. Y la gran pregunta fue lanzada al unísono por Martín, Gonzalo y Lucas: «¿Os apuntáis?».