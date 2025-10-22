«La unión de Asturias y León es una realidad y está consolidada por la sangre de su gente»

Fue «un canto alegre al amor y a la razón» que simboliza la unión de Asturias y León. El pregón del gijonés Javier Fernández Costales, ... catedrático de Derecho Civil muy vinculado a la provincia vecina por su trayectoria profesional y los caminos del corazón, inauguró ayer las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán que acoge cada año la Casa de León en Asturias, en Gijón.

Lo hizo partiendo de un relato de amor a la mujer y a la tierra de León protagonizado por el más ilustre gijonés, Gaspar Melchor de Jovellanos, quien «llamaba 'La Majestuosa' a Ramona Villadangos», una leonesa hija de los Marqueses de Villadangos de la que se enamoró. También «le gustaba contemplar la frondosa alameda y las aguas tranquilas del Bernesga, identificándose con el paisaje y sintiendo su alma inundada con la paz que suponía la contemplación de las tierras leonesas», apuntó Fernández Costales.

Una unión emocional –y «consoslidada por la sangre»– entre ambas tierras que también manifestó a través de sus propios sentimientos. Él mismo es asturiano, su esposa leonesa y sus hijos, nacidos uno en Gijón y otra en León, representan ambas tierras. «Somos una familia de Asturias y León», destacó con orgullo. Recordó también a Patricio Azcárate, «un ilustre leonés que nació en León, cursó sus estudios en la Universidad de Oviedo y se casó con la asturiana Justa Menéndez Morán», o a Quini, símbolo de la hermandad deportiva entre ambas provincias.

Suprimir el peaje del Huerna

Entre esbozos de la historia y cultura de ambos reinos, así como aspectos del arte y la gastronomía, aludió a los «32 pasos que unen Asturias y León, cuya tradición continúa hoy en la Vía de la Plata». Y, como no podía ser de otra manera, aprovechó la ocasión para reivindicar «la supresión del peaje» de la autopista del Huerna, el «símbolo más representativo» de las comunicaciones entre ambas tierras.

Tras hacer referencias al Camino de Santiago y a ermitas y templos emblemáticos de ambas regiones, como los de Covadonga, Arbás o la Virgen del Camino, culminó con un único reclamo: que «sigamos fortaleciendo nuestra cooperación, colaboración y conexión de la unión entre Asturias y León», apremió.

25 expositores de productos

Este miércoles, la Casa de León contará con la actuación de la Agrupación Artística Gijonesa, que comenzará a partir de las 19.30 horas. El jueves hará lo propio la Coral de San Antonio, a la misma hora, y el viernes arrancará la III Feria de Productos de León en la plaza Mayor, a la que asistirán «entre 20 y 25 expositores» por falta de espacio para incluir más. «En caso de que lo hubiera, vendrían unos cuantos más que están en reserva», afirmaron desde la Casa de León.

El sábado entregarán los premios de los Juegos de Mesa y presentarán el número 36 de la revista 'Encuentro' y, el domingo, al mediodía, será el tradicional desfile de los pendones por el Muro.