El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Javier Fernández Costales, este martes, durante la lectura del pregón en la Casa de León en Asturias, en Gijón. José Simal
Fiestas patronales de la Casa de León en Asturias

«La unión de Asturias y León es una realidad y está consolidada por la sangre de su gente»

Javier Fernández Costales, catedrático de Derecho Civil, abrió las fiestas de la Casa de León en Asturias con un pregón que aludió a Quini y Jovellanos

María Agra

María Agra

Gijón

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:35

Comenta

Fue «un canto alegre al amor y a la razón» que simboliza la unión de Asturias y León. El pregón del gijonés Javier Fernández Costales, ... catedrático de Derecho Civil muy vinculado a la provincia vecina por su trayectoria profesional y los caminos del corazón, inauguró ayer las fiestas patronales de la Virgen del Camino y San Froilán que acoge cada año la Casa de León en Asturias, en Gijón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  4. 4 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 Juzgan al padre que violó a su hija y que fingió su suicidio en Llanes
  7. 7 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  8. 8 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  9. 9 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  10. 10 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «La unión de Asturias y León es una realidad y está consolidada por la sangre de su gente»

«La unión de Asturias y León es una realidad y está consolidada por la sangre de su gente»