«Las fiestas de Granda son tan grandes que es imposible superarlas»

De sus recuerdos de infancia en Granda (Gijón), de las anécdotas de la romería de la parroquia y de la sidra. Sobre estos temas versó el pregón del ingeniero Juan Carlos Río encargado de abrir las fiestas de Santa Ana. A pesar de que Río no es de Granda, lleva «toda la vida yendo» ya que sus abuelos vivían en la parroquia. A día de hoy, destacó, no ha dejado de ir. Aunque «fue toda una sorpresa» que le eligieran como pregonero, no encontró «ni un solo motivo» para no aceptar tal honor.

Ante el público que asistió a escuchar su pregón en el local social de Granda, recordó aquellos años de infancia donde «la parroquia era el campo de juego» al contrario que ahora, cuando los niños «tan solo juegan en la pista polideportiva». También rememoró aquellas romerías de antaño: «Eras pequeño y mirabas hacia arriba, te atraían las rosquillas, las golosinas y todo parecía más grande».

Río siempre ha tenido mucha vinculación con la sidra y conserva la pomarada de su abuelo. Por ello, rememoró aquellos chigres como Casa Juanín o el Llagar de Lauriano. «De aquella había mucha actividad sidrera, ahora, por desgracia, está de capa caída. Pero volverán», sentenció optimista.

Rebuscando en la hemeroteca, el pregonero encontró la visita de príncipes y reyes como Isabel de Borbón o el Rey Alfonso XII a las fiestas. «La romería de Granda fue importantísima». Y, como el que tuvo retuvo, «es como el Real Madrid, fue tan grande que es imposible que haya otro que lo supere». Además, felicitó a «la comisión de fiestas por el enorme trabajo que hacen». Tras el pregón hubo vino español y, cómo no, sidra.