Los Figaredo tramitan construir catorce adosados en la Finca Bauer de Somió, en Gijón

La empresa Proina SL, vinculada a la familia Figaredo, ha iniciado los trámites ambientales para la aprobación de un plan urbanístico que permita construir 23 ... viviendas en parte de los terrenos de la finca Bauer, en Somió, en Gijón, así como una pieza adosada a su icónica casona (Villa Concepción) para facilitar su uso como restaurante. Justifica esta operación en la necesidad de generar ingresos que permitan sufragar los costes de mantenimiento y conservación de la edificación principal y su jardín, en las dificultades para darle a esta construcción de aires palaciegos un uso residencial –«no hay posibilidad de reconvertirla a los formatos de habitabilidad contemporáneos y por lo tanto está fuera de todos los circuitos del mercado inmobiliario»– y en el fracaso de varios intentos «para encontrar operadores interesados en desarrollar actividades terciarias como hotel u oficinas» como las que el PGO permite en estos terrenos. «Las únicas posibilidades reales de desarrollo de este ámbito en este momento pasan por reorientar el uso predominante al residencial de baja densidad», señala la empresa.

Villa Concepción, utilizada de forma esporádica como espacio para la celebración de banquetes y eventos, mantendría este mismo uso, pero ya como un restaurante más asentado. Para ello se «reconfigurará» su interior, en la medida en que lo permita su condición de edificio catalogado, y en el exterior las carpas que se colocan ahora se cambiarán por una construcción anexa fija, de planta baja y acristalada. «Sustituir una vulgar carpa de plástico por un edificio acristalado debe suponer, a priori, una mejora en las condiciones estéticas del conjunto», defiende el proyecto.

Las antiguas cocheras, en la zona de la parcela colindante con el camino del Infanzón, se rehabilitarán y se compartimentarán para convertirse en cuatro viviendas «tipo 'loft'». Y en ese mismo entorno se derribará la antigua casa de los guardeses, «en estado ruinoso» para dejar sitio para la construcción de cinco viviendas unifamiliares «tipo villas» de hasta 220 metros cuadrados cada una. Por otra parte, en la zona de la finca colindante con el camino de Berbora, donde se ubicaba el frontón, el proyecto plantea construir 14 viviendas adosadas (un bloque con ocho y otro con seis, separados por un vial de acceso a las mismas).

Para hacer esta operación, que contempla gastos de urbanización y construcción por 7,8 millones de euros e ingresos por la venta de viviendas de 10,1 millones, es necesario aprobar una reducción del entorno de protección de Villa Concepción, que ahora abarca la totalidad de la finca (50.985 metros cuadrados), desvinculando 7.524 metros cuadrados.