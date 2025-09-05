El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La finca Bauer de Somió, en Gijón, presidida por el edificio de Villa Concepción. Simal
Urbanismo en Gijón

Los Figaredo tramitan construir catorce adosados en la Finca Bauer de Somió, en Gijón

El proyecto incluye también cinco villas, cuatro lofts y un restaurante | Las viviendas irían en tres zonas del perímetro de la parcela y junto a la casona Villa Concepción una edificación acristalada sustituiría las carpas que se usan ahora para eventos

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:24

La empresa Proina SL, vinculada a la familia Figaredo, ha iniciado los trámites ambientales para la aprobación de un plan urbanístico que permita construir 23 ... viviendas en parte de los terrenos de la finca Bauer, en Somió, en Gijón, así como una pieza adosada a su icónica casona (Villa Concepción) para facilitar su uso como restaurante. Justifica esta operación en la necesidad de generar ingresos que permitan sufragar los costes de mantenimiento y conservación de la edificación principal y su jardín, en las dificultades para darle a esta construcción de aires palaciegos un uso residencial –«no hay posibilidad de reconvertirla a los formatos de habitabilidad contemporáneos y por lo tanto está fuera de todos los circuitos del mercado inmobiliario»– y en el fracaso de varios intentos «para encontrar operadores interesados en desarrollar actividades terciarias como hotel u oficinas» como las que el PGO permite en estos terrenos. «Las únicas posibilidades reales de desarrollo de este ámbito en este momento pasan por reorientar el uso predominante al residencial de baja densidad», señala la empresa.

