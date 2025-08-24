El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Flashmob de mujeres ucranianas, frente a las 'Letronas', para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania. Damián Arienza
Día de la Independencia de Ucrania

Un 'flashmob' ucraniano llena de ritmo y color el centro de Gijón

Una veintena de mujeres celebraron el Día de la Independencia de Ucrania con música, baile y guiños folclóricos en distintos puntos de la ciudad

María Agra

María Agra

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:16

Una veintena de mujeres ucranianas sorprendieron este domingo a los viandantes de Gijón con un vistoso 'flashmob' para conmemorar el 34 aniversario de la independencia de su país. Ataviadas con camisetas amarillas y pantalones vaqueros azules, en un guiño a los colores de su bandera, desplegaron su coreografía en una actuación que arrancó al mediodía frente a las 'Letronas' y que tuvo otros tres pases en el Parchís, la plaza del Seis de Agosto y la calle Corrida.

El espectáculo, que tuvo una duración de aproximadamente tres minutos en cada actuación, consistió en una mezcla de canciones muy populares en Ucrania: desde una versión moderna de una pieza folclórica tradicional hasta un tema actual con ritmos de hip-hop, lo que animó a muchos gijoneses a detenerse, aplaudir y grabar la actuación con sus móviles.

«Hoy es el Día de la Independencia y hemos preparado este flashmob un grupo de mujeres de Ucrania y de Kazajistán. Queremos unir culturas a través del baile y conseguir el apoyo y la atención de Gijón. A los españoles les gusta mucho bailar y cantar, por eso pensamos que esta era la mejor manera de llegar a la gente», explicó Oksana Ustimenko, una de las organizadoras.

Las actividades continuarán esta tarde con una marcha solidaria que comenzará a las 16.40 horas en los Jardines del Náutico y recorrerá varias calles hasta llegar a las inmediaciones del Teatro Jovellanos, donde realizarán una pequeña manifestación.

