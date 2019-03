Protocolo 'anticontagio' en Gijón por la fuga de un enfermo Agentes de la Policía Nacional asisten al enfermo junto al albergue. / JOSÉ SIMAL Policía y sanitarios activan un protocolo 'anticontagio' para reingresarle en el Hospital de Jove tras ser localizado en el centro de día del albergue OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Sábado, 30 marzo 2019, 05:11

La fuga de un enfermo de tuberculosis del Hospital de Jove obligó ayer a poner en marcha un amplio despliegue policial para su localización. El alto riesgo de contagio hizo necesaria su búsqueda para el reingreso. Se trata de un hombre de origen cubano que frecuenta los servicios asistenciales de la ciudad.

Había ingresado los días pasados en el centro hospitalario con un cuadro grave de la enfermedad. Ayer por la mañana, sin que el personal sanitario se percatase, abandonó las instalaciones. A primera hora de la tarde regresó al centro de día del Albergue Covadonga, desde donde llamaron a la Policía Nacional para alertar de la situación.

Rápidamente se desplegó un amplio dispositivo en el que participaron patrullas de policías uniformados, policías de paisanos y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Gijón. El enfermo no opuso resistencia alguna para su asistencia. Explicó que no quería estar ingresado y por ese motivo se había ausentado pese a no tener el alta hospitalaria. En su mano lucía aún la pulsera del hospital.

Se transmite por el aire

La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Basta con inhalar unos pocos bacilos para ser infectado. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. El alto poder de contagio obligó a los agentes de la Policía y a los sanitarios a poner en marcha el protocolo habitual para este tipo de intervenciones con ciudadanos aquejados de una patología infecciosa.

«Ahora todos los que estuvimos con él tenemos miedo de que nos haya contagiado, vamos a esperar unos días a ver qué pasa», lamentaba un usuario del centro asistencial que había pasado varias horas hablando con él.

Pasadas las cinco de la tarde fue llevado en ambulancia de nuevo al Hospital de Jove.