Más de doscientas actividades para «enriquecer la vida del alumnado»

Arranca el curso el próximo martes y, con él, la Guía de Programas Educativos que la Fundación Municipal de Cultura de Gijón pone ... a disposición de los centros escolares para que «completen y apoyen los contenidos curriculares» que se desarrollan en las aulas. Ayer la presentó la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, haciendo hincapié en las más de 200 actividades que componen la programación de este año.

Un nuevo ciclo que incorpora, como es habitual, novedades. Tal es el caso del programa 'Ven al Palacio', que permitirá conocer de primera mano las actividades que se realizan en las residencias artísticas del Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces; la actividad 'EjercitArte. Música antigua y ejercicio físico', que une la actividad física y la música antigua; la conferencia recital 'Caos: de la teoría a la música' a cargo de la pianista Laura Farré; las actividades teatrales 'Clowntifics' y 'Monólogos científicos', para promover un acercamiento ameno a la ciencia... Y, además, la propuesta de un nuevo programa de artes escénicas con siete actividades que van desde Educación Infantil hasta Bachillerato, porque «hay una demanda muy grande en el ámbito de las artes escénicas que no se cubre solo con Fetén», explicó Manuel González, jefe del departamento de Educación de la Fundación Municipal de Cultura.

'Quien a buen árbol se arrima'

Se ha configurado también un nuevo programa contra el acoso escolar dirigido al entorno familiar y de profesionales que trabajan con escolares, exceptuados los docentes, y que incluirá a personal deportivo y de comedor. Todas ellas, agrupadas bajo las temáticas 'Convivir', 'Habitar', 'Crear' y 'Descubrir', se suman a propuestas ya consolidadas como 'Los barrios del arte', 'Mi cole es un museo', 'Celebramos cantando' o 'Quien a buen árbol se arrima' que repiten tras el éxito de años anteriores.

La guía de actividades es un recurso que pretende «enriquecer la vida del alumnado», expresó la concejala, «con el objetivo de avanzar hacia una educación más inclusiva educativa y de calidad».

La inscripción en las actividades, que comenzó ayer, a las 11.30 horas de la mañana ya contaba con 399 aulas inscritas en las primeras actividades que se ofrecieron a los centros. El año pasado, precisó Manuel González, «atendimos a 3.200 aulas, unos 80.000 escolares».

El interés de los centros educativos es innegable y la aportación del programa, que sigue sumando actividades cada año, se ha consolidado como un recurso necesario para complementar las actividades dentro de las aulas y «cubrir un hueco» educativo en áreas tan relevantes como las artes, la igualdad, la música, la ciencia y la convivencia.