De un hombre carismático a «un liderazgo participativo», el legado que deja Santaclara

Durante la proyección vital de José Antonio García Santaclara, fundador de Siloé e Hijo Adoptivo de Gijón fallecido el pasado 2 de agosto, EL COMERCIO siempre estuvo al pie del cañón para transmitir a la sociedad la filosofía que trajo de su estancia en París, trabajando con los emigrantes españoles instalados en los barrios obreros dee la ciudad, y que no tardó en poner en práctica desde 1981 en la cárcel de El Coto, donde empezó a colaborar como voluntario con grupos de jóvenes internos en la prisión.

Ha sido precisamente esa cobertura «brutal» la que motivó la visita de la presidenta de la Fundación Siloé, Ana Rúa; el director, Pablo Puente, y una de las patronas de la Fundación, Isabel Moro, a la redacción del decano de la prensa asturiana para agradecer personalmente el trato recibido. «Es tanta la cobertura realizada que acabé centrada en unos años concretos, pero entre 2017 y 2018 hubo más de ocho artículos de su proyección vital, coincidiendo también con su distinción como Hijo Adoptivo de Gijón», agradeció Rúa ante el director de EL COMERCIO, Ángel M. González, y la jefa de la sección Gijón, Laura Fonseca.

En su visita a la redacción, en la que conocieron las diferentes secciones que componen el periódico y donde pudieron comprobar cómo funciona desde dentro, recordaron la importancia del legado que les dejó 'Santa', como todo el mundo le llamaba. Un hombre carismático que dedicó su vida a la Fundación Siloé, constituida en 1999 y destinada a la atención integral a personas en riesgo de exclusión social, y abrió las puertas de su 'casa' a todo el que lo necesitó cuando la mayoría miraba para otro lado. Pero «sabía que no era infinito y hace seis años, en 2019, empezó a prepararlo todo para asegurar que su casa siguiese adelante cuando él no estuviese», apuntó la presidenta de la Fundación.

Los llamó uno a uno, persona por persona, para ir formando un equipo fuerte y comprometido capaz no solo de mantener el legado que construyó durante más de tres décadas, sino también de abrirse a la comunidad y visibilizar el trabajo de Siloé. «Hizo una revisión de los estatutos y de la carta de identidad de la Fundación para pasar a un liderazgo más participativo y coral», señaló Rúa. Esa impronta sigue viva hoy y se refleja en los datos que maneja la entidad, que atiende a unas 1.400 personas al año y de la que actualmente viven 70 familias.

Misa funeral en Morcín

El lunes 8 de septiempre se celebrará una misa funeral en la parroquia de La Foz (Morcín), donde se crió –él era natural de Peñeruedes–, en la que se juntarán dos sacerdotes para oficiar el homenaje al también sacerdote José Antonio García Santaclara. Previsiblemente, más adelante también le hará un homenaje el Ayuntamiento de Gijón.