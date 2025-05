El concejal de Relaciones Internacionales Jorge González- Palacios (Gijón, 1971) ultima estos días, entre cerrar flecos del próximo Festival Aéreo y la visita del Circo ... del Sol, los preparativos de la asamblea de Atlantic Cities que se celebrará en la ciudad los próximos 14 y 15 de mayo. Esta organización, de la que Gijón ostenta la vicepresidencia del comité ejecutivo, reúne a 17 ciudades del Arco Atlántico.

–¿Qué trabajo va a desarrollar Atlantic Cities en Gijón?

–Son unas jornadas técnicas de trabajo muy orientadas al mar y, por eso, quisimos celebrarlo en la Antigua Rula.

–¿Cómo surgió la posibilidad de hacerlo aquí?

–Hace algo más de un año, cuando empezó el mandato, nos comprometimos a ser vicepresidentes de la red y queríamos tener un papel activo. Cuando en la anterior asamblea de Brest (Francia) se empezó a hablar de esta, que es un año especial, porque es el 25 aniversario de la red, expresamos nuestro interés por hacerla en Gijón y hemos logrado el apoyo de todas las ciudades. También pretendemos posicionar a Gijón como una ciudad emprendedora, proactiva y con un espíritu europeísta integrador.

–¿Vendrán los alcaldes de todas las ciudades?

–Tenemos confirmados a los alcaldes de Bilbao, Juan María Aburto; San Sebastián, Eneko Goia, y La Coruña, Inés Rey, además de Carmen Moriyón, que clausurará. Pero habrá presencia de concejales del resto de ciudades del Arco Atlántico.

–¿Qué temas abordarán?

–Al tratarse de la asamblea hay que aprobar cuentas, hacer un borrador de los presupuestos del año que viene, analizar la posible entrada de nuevos socios, pero en la parte más importante abordaremos temas sobre la responsabilidad de las ciudades con respecto a la protección del Atlántico, los recursos hídricos, la relación del ciudadano con el mar, las campañas de protección del medio marino, todo lo que es la grandísima oportunidad de la economía azul en la recuperación de espacios para los ciudadanos.

–Algo muy de actualidad en Gijón esto último.

–Sí, pero no somos los únicos. Hay otras ciudades que también están haciendo procesos y desarrollos integradores como el de Gijón y por lo tanto nos retroalimentamos todos y de ahí siempre también surgen nuevas ideas.

–¿Qué esperan de esta reunión?

–Consolidar nuestra vicepresidencia en la red y nuestro protagonismo municipal en Europa e insistir en el proyecto Green Blue, donde se le da mucha importancia al papel de la mujer dentro de la economía azul y donde nos está ayudando mucho toda la Concejalía de Igualdad. También avanzar en otro proyecto que es iniciativa de Gijón de gastronomía atlántica para poner en valor la dieta atlántica, para el que ya hemos hecho un trabajo previo y con el apoyo de las 17 ciudades y con la ayuda externa del Basque Culinary Center ya lo hemos presentado a la Cooperación Territorial Europea. Tenemos la aprobación previa y estamos a la espera de que nos marquen exactamente la financiación. Tenemos mucha ilusión porque la dieta atlántica es algo que no estamos explotando y nos une muchísimo a las 17 ciudades.

–También se acerca la primera visita de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, a la ciudad.

–No cabe duda de que va a ser un momento histórico para la ciudad que se va a recordar durante mucho tiempo. Pero me gustaría recalcar el privilegio que supondrá para Gijón la visita del Juan Sebastián Elcano, en su viaje de Nueva York al regreso a España. Muchísimas ciudades estaban interesadas. Nos consta que prácticamente todas las ciudades importantes del norte de España y al final Gijón fue la elegida. Hemos hecho varios viajes institucionales a Madrid solicitando esta visita y siempre encabezados por la alcaldesa, que tuvo un papel fundamental para conseguir esta escala.

–El éxito organizativo del Día de las Fuerzas Armadas tendría algo que ver, ¿no?

–Sí, también nos ayudó la gran respuesta de la ciudadanía gijonesa y asturiana en el DIFAS. Evidentemente saben que aquí van a ser fantásticamente recibidos.

–¿Habrá algún acto especial?

–Estamos trabajando y coordinando ya con la Armada porque Elcano será visitable al menos durante dos días completos y eso es fantástico. Lo anunciaremos en su momento, pero para evitar aglomeraciones en El Musel se van a poder reservar las visitas 'online'.

–¿Y en relación a la princesa?

–Nuestro deseo es recibir a Su Alteza Real de la forma que se merece, pero hay que dejar claro que viene como guardiamarina, no como princesa de Asturias y, por tanto, sujeta a lo que dicte la Armada. Nos encantaría hacer algún acto institucional y estamos trabajando en esa posibilidad, por si al final se puede hacer. Independientemente de eso, atenderemos a toda la tripulación del Elcano y estaremos a su plena disposición como no puede ser de otra manera, porque Gijón siempre fue una ciudad muy buena anfitriona y no lo va a dejar de ser en una visita como esta.

–De la Feria de Begoña, ¿puede adelantar algo?

–El empresario ya solicitó autorización para realizar corridas del 13 al 17 de agosto, son cinco días de festejos. Ya le hemos contestado a favor de esas fechas y ahora falta que componga los carteles, nos los presente, los revisemos para que estén adecuados al pliego y los autoricemos. Los precios tienen que ser los del año pasado con un incremento máximo del IPC. La idea es hacer la presentación a mediados de junio.

–¿Algún nombre?

–De la composición de los carteles, sinceramente no tenemos ni idea pero tenemos una confianza plena en el empresario y estamos convencidos de que está trabajando para hacer los mejores carteles y seguir ayudándonos a consolidar la Feria de Begoña como una de las ferias de referencia del norte de España.

–¿Qué le ha parecido la iniciativa de Gijón Arena?

–Es competencia de Divertia, pero creo que ha sido una experiencia muy favorable. Como ciudadano de Gijón, me ha encantado.

–El Palacio Revillagigedo ha cogido ritmo expositivo.

–Desde el comienzo del mandato tuvimos clarísimo que había que recuperarlo como espacio expositivo y desde el principio tuvimos complicidad y generosidad de la Fundación Cajastur, en especial de Carlos Siñeriz, que vio que esta colaboración era absolutamente necesaria. Se comprometieron a cedernos el palacio sin cargo y nosotros a dotarlo de actividades museísticas de primer nivel. El acuerdo en principio era de un año pero se ha renovado tácitamente, La exposición 'Orto y Ocaso' fue un exitazo y ahora con la exposición de fotografías ya ha tenido más de 15.000 visitantes. Sí quiero destacar la labor de la Fundación Municipal de Cultura que está haciendo un trabajo museístico impecable y los resultados ahí están.

–De su Concejalía también depende el Acuario.

–Es una pieza fundamental y estamos tremendamente orgullosos del personal que trabaja allí. En febrero tuvimos la gran noticia de que se incorporaba a la certificación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) que establece unos altos estándares en el cuidado animal y la conservación de especies en peligro de extinción. Llegar ahí significa que las cosas se están haciendo muy bien y exige una gran responsabilidad porque hay auditorías permanentes. Entre eso y las exposiciones, en 2024 hubo un récord de visitantes y no es fruto de la casualidad.

–Ha reactivado los hermanamientos internacionales.

–Siempre mantuve que eran un medio y nunca un fin. De hecho, con Yantai no existe la figura legal, simplemente se firmó un acuerdo de colaboración comercial que está dando sus frutos, sobre todo en la conexión entre la Universidad de Yantai y la de Oviedo, que trabajan en hacer un intercambio de estudiantes e incluso de profesores. También hay empresas que vinieron al viaje de Yantai que ya están haciendo intercambios comerciales.

–¿Y con los más antiguos?

–Hemos contactado con todos, menos con Novorossiysk, ya que mientras una ciudad está en guerra se paran los hermanamientos. Con Niort estamos valorando intercambios culturales y a Esmara la apoyamos económicamente en determinados proyectos. Con Alburquerque nos está acostando porque hubo un cambio de gobierno y vamos a tener que empezar de cero. Con Puerto Vallarta, he hablado personalmente con la persona que firmó el acuerdo con Tini Areces, pero ya son gente mayor y con La Habana el contacto es continuo. Últimamente estamos teniendo trabajo con todo el colectivo rumano de Gijón, hemos tenido la visita de Satu Mare y bueno pues Brasov también se ha interesado mucho en venir.