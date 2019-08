«No me pongo nerviosa nunca, eso es lo bueno» Alicia Villanueva. / E. C. Alicia Villanueva, vencedora en categoría de 17-21 años «Siempre estoy preparándome a lo largo del año, así cuando llega un concurso ya lo tengo listo y solo tengo que elegir las canciones» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Domingo, 11 agosto 2019, 16:06

A Alicia Villanueva (Bimenes, 20 de diciembre de 2000) nunca le afectan los nervios y se presenta a todos los concursos que encuentra, así que ganar el XXXIX Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO solo es el comienzo.

-¿Qué tal sienta ganar un premio como este?

-Presta mucho pelear ahí. Yo contaba con que podía ganar, ya llevaba dos temporadas participando y este año éramos tres así que era difícil que no saliera bien.

-¿Ha ensayado mucho?

-Bueno, yo suelo ensayar siempre, no especialmente para un concurso. A lo largo del año siempre estoy preparándome y así cuando llega un concurso ya lo tengo preparado. Solo tengo que elegir qué canciones quiero cantar.

-¿Cómo se planteó presentarse a este concurso?

-Llevo concursando casi desde que empecé así que no preparo nada especial. Suelo ir a todos, salvo que me pillen muy a desmano.

-¿Cuándo empezó a cantar?

-Hace unos diez años empecé con la tonada, pero desde antes ya cantaba siempre por casa. Lo que no hacía era solfeo ni nada.

-¿Qué tal los nervios?

-Nada, no me pongo nerviosa nunca. Eso es lo bueno.

-¿Se volverá a presentar el año que viene?

-Creo que sí, y a ver si me dejan ya entrar en categoría absoluta. Si no, me aguantaré ahí.

-¿Qué va a hacer con el premio?

-Bueno, seguramente comprarme algún modelo para ir a cantar.

-¿Qué le han dicho su familia y amigos?

-Les presta mucho que haya ganado este año y no hacen más que felicitarme. De vez en cuando me ponen a cantar, siempre dicen 'venga, cántanos una'. Pero solo canto si me apetece

-¿La tonada le viene de familia?

-Sí, mi güela cantaba tonada y mi bisabuela también.