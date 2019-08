«Mi bisabuela ya cantaba canción asturiana» Noemí Alonso. / ARNALDO GARCÍA Noemí Alonso, campeona en menores de 16 años «Estoy muy orgullosa, me hace mucha ilusión. Era la cuarta vez que me presentaba a este concurso, en el que el año pasado quedé segunda» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Domingo, 11 agosto 2019, 16:07

Noemí Alonso (Grado, 31 de diciembre de 2005) lleva cantando tonada desde los ocho años y los nervios no pueden con ella. Aunque no es la primera vez que se presenta, el XXXIX Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO no será el último al que se presente con la sana intención de ganar.

-¿Cómo se siente después de vencer en su categoría?

-Muy orgullosa, la verdad, me hace mucha ilusión.

-¿Se lo esperaba?

-Es que depende mucho de la gente que participe y cómo canten los demás.

-¿Conocía el concurso?

-Sí, llevo ya varios años participando, creo que esta era la cuarta vez que me presentaba. El año pasado quedé segunda y los anteriores quinta o así.

-¿Cuánto hay que ensayar para ganar este concurso?

-Un poco cada día además de las clases todos los días entre semana. Mi profe es Ismael Tomás y aprendo mucho con él en la Escuela de Música de Grado.

-¿Cómo se planteó la preparación para el certamen?

-De ninguna manera en especial, me presento todos los años y pruebo a ver qué tal va. Este me ha salido muy bien.

-¿Desde cuándo lleva cantando tonada?

-A los ocho empecé porque desde pequeña me gustaba la canción asturiana. Mi bisabuela ya cantaba canción asturiana.

-¿Hubo muchos nervios?

-Un poco pero en ese escenario no se ve casi a la gente.

-¿Qué va a hacer con el premio?

-No le he pensado todavía, igual vacaciones.

-¿Cuál es su canción preferida?

-'Tienes casa, tienes hórreo', 'Yo canto a Peñamellera' y 'Viva la villa moscona'.

-¿Y la más difícil?

-Para mí 'La línea trazada' es muy alta de voz, hay que esforzar mucho la garganta.