El Ministerio de Fomento retrasa nueve meses el estudio sobre la estación intermodal de Gijón El secretario general de Infraestructuras, Julián López, frente a la alcaldesa de Gijón, Ana González, durante la reunión celebrada este miércoles en Madrid. / Newsphotopress / Iñaki Martínez Justifica la demora ante la alcaldesa en el tiempo transcurrido para subcontratar una ingeniería y en las propias complejidades técnicas del trabajo MARCOS MORO Gijón Miércoles, 24 julio 2019, 16:18

Nueve meses de retraso. El secretario general de Infraestructuras, Julián López Milla, ha informado este mediodía a la alcaldesa de Gijón, Ana González, de que el estudio informativo sobre la estación intermodal de la ciudad tardará en salir a información pública ese tiempo y, por tanto, no estará disponible para que la ciudadanía puede consultarlo hasta el primer trimestre de 2020.

Según explicó la propia regidora socialista, al término de la reunión en el Ministerio de Fomento, entre los motivos esgrimidos para esta demora de la redacción del estudio figuran dos. En primer lugar porque aunque la fecha del encargo a la consultora Ineco por parte de Fomento fue en junio del pasado año, el inicio de los trabajos arrancó de forma efectiva más tarde, ya que el estudio ha sido subcontratado a una ingeniería. Y por otro lado por las propias complejidades técnicas intrínsecas a la propia elaboración del estudio y conocimiento del terreno donde se tiene que construir la terminal de trenes y autobuses.

González señaló que el equipo del Ministerio de Fomento estima que después de estos nueve meses no habrá nuevas variaciones significativas para presentar el estudio informativo, que aún tiene otro año entero para someterse a información pública, contestación de alegaciones y cumplir con toda la tramitación ambiental.

Ambas partes quedaron en abrir un hilo de comunicación directa entre Ayuntamiento y ministerio para ir teniendo información actualizada sobre los avances en este estudio clave para el desarrollo de las obras del plan de vías.

Respecto a posibles cambios en la ubicación de la estación, remarcó que «es debate no está reabierto y no es real». «Hay un convenio fiirmado

que dice donde va a estar la estación (en referencia a las inmediaciones del Museo del Ferrocarril) y no hay ningún documento que diga otra cosa,afirmó. «Decidir ya lo que va a decidir este informa me parece osado, precipitado y al menos imprudente. No sé a qué responde», zanjó.