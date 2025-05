Óliver Suárez, concejal no adscrito y presidente de Divertia: «La del Partido Socialista en Gijón es la oposición del no por el no»

Habla de una «excelente» relación con los dos partidos que sustentan el gobierno local, Foro y PP, y de que él ha contribuido a darle « ... estabilidad», pero el concejal no adscrito de Gijón, Óliver Suárez (Gijón, 1976), dice seguir defendiendo su «criterio propio». En esta entrevista hace balance cuando se están a punto de cumplir dos años las elecciones municipales celebradas el 28 de mayo de 2023.

–¿Con qué se queda de estos dos años?

–Se ha conseguido dar normalidad a la ciudad. La hemos alejado de la crispación de los cuatro años anteriores. También destacaría la firma del convenio colectivo en el primer año de mandato. La compra de los terrenos de Naval para el desarrollo de la zona oeste, con la que hay una deuda histórica, y el impulso de inversiones privadas como el hospital Quirón o la Universidad Europea, motor tractor para el empleo y la economía y que redundarán en más ingresos para el Ayuntamiento, lo que permitirá mejorar los servicios públicos. Y, por último, el proyecto de Tabacalera, que en breve se licitará.

–¿Y en el 'haber'?

–Que todos estos proyectos cuyos cimientos se han puesto en estos dos años se empiecen a ejecutar o incluso se terminen en los dos próximos.

–¿Qué tal la relación con Foro y PP? ¿Consolidada?

–Sí, tengo una relación fantástica tanto con PP como con Foro. Hay mucha comunicación e interacción. Desde la parte que gestiono, desde Divertia, cooperamos en diversas actividades. La relación es excelente.

–¿Y con Vox sigue siendo inexistente?

–Sí.

–Además del voto decisivo en los Plenos, ¿qué aporta usted al equipo de gobierno?

–Creo que una característica de este gobierno es la estabilidad. Fue a lo que me comprometí en su día. A dar esa estabilidad para desarrollar todos estos hitos en un corto espacio de tiempo. Sin eso seguramente se hubieran dilatado más.

–Lo habitual es que en los Plenos su voto coincida con el de los dos partidos que forman gobierno, pero ha habido excepciones. En diciembre votó a favor de una iniciativa de Vox para declarar Gijón 'ciudad por la vida'.

–Sí porque, al final, yo tengo mi propio criterio. Unas veces estoy en total acuerdo tanto con Foro como con PP. Otras, solo con el PP. Y otras, solo con Foro. Que yo ya no esté en Vox no implica que Vox pueda llevar proposiciones al Pleno que considere positivas para la ciudad y vote de acuerdo con ellos. Pero evidentemente, en las cuestiones estratégicas para la ciudad, como equipo de gobierno que somos, vamos de la mano.

–¿Cómo ve a la oposición?

–El PSOE está totalmente en una oposición del no por el no. Y a la vista está ahora mismo con los terrenos de Naval Gijón. Es una pena que, una vez más, anteponga sus propios intereses a los de la ciudad. Sobre todo cuando hay consenso del resto de grupos y vecinos en que ese proyecto es clave para Gijón. ¿Con qué cara irá el PSOE dentro de dos años a pedir el voto a la zona oeste?

–La postura de la Autoridad Portuaria con respecto a esos 3.800 metros cuadrados, ¿es un torpedo en la línea de flotación del equipo de gobierno?

–Lo que se barrunta es que el PSOE está tratando de hacer oposición al equipo de gobierno, rompiendo un acuerdo formal para la cesión de esos terrenos. Con su intención de dinamitar el proyecto la única que va a salir perjudicada, una vez más, es la ciudad.

–¿Qué desenlace le ve? ¿Acabará el asunto en los tribunales?

–Espero un ejercicio de responsabilidad por parte del PSOE, que se dé cuenta de que está solo, que se atenga a razones y ceda en sus pretensiones políticas. Pero tampoco tengo muchas esperanzas...

–¿Y qué opina de la labor del resto de grupos de la oposición?

–Desde la distancia ideológica que nos separa, creo que intentan defender los intereses de sus votantes y es muy respetable. Yendo a lo que gestiono, a Divertia, me han llegado propuestas de Izquierda Unida y de Podemos –de Vox no me ha llegado ninguna– y han sido atendidas. Algunas incluso han salido adelante. Hay una relación cordial y de respeto con todos los partidos.

–En este caso ¿también con el PSOE? Han sido muy críticos con la gestión de Divertia...

–El PSOE está instalado en una crítica constante y destructiva. En un consejo de administración como el de Divertia debería primar la empresa y no la política. Pero están haciendo una oposición total a cualquier actividad que se intenta desarrollar desde Divertia, dando siempre un componente político a su argumentación.

–Si antes le pedía un balance de la acción de gobierno, ahora se lo pido de sus dos años al frente de Divertia.

–Creo que he demostrado que estamos aquí para trabajar, para intentar hacer las cosas lo mejor posible y que los resultados, evidentemente con áreas de mejora, nos avalan. Con unos recursos limitados tratamos de ofrecer a toda la ciudadanía de Gijón y a la gente que nos visita la mejor oferta de ocio y cultural. Y el año pasado se consiguieron varios récords de asistencia y de taquilla.

–Este verano habrá segunda edición del Paseo Gastro en Begoña. ¿Qué puede adelantar?

–Estamos trabajando en la redacción de los pliegos. Saldrán en breve. Nuestra idea es mantener Begoña y buscar una segunda ubicación, que aún no está cerrada. Veremos las propuestas que nos llegan para decidir la mejor.

–De la Semana Grande ya sabemos que habrá concierto gratuito de Bonnie Tayler en Poniente. ¿Quién más actuará?

–Tenemos cerrada la programación para la Semana Grande, que irá del viernes 8 de agosto al domingo 17, pero no diré nada hasta que el 28 de mayo se apruebe en el Consejo de la Administración. Solo puedo decir que será una oferta lo suficientemente diversa y del gusto de todos los públicos.

–¿Habrá alguna situación que consiga atraer más público que la de Juan Magán del año pasado?

–El año pasado nos pusimos el listón muy alto, pero vamos a intentar a acercarnos.

–¿Y la noche de los Fuegos?

–Pretendemos que sea espectacular. Hemos aumentado el presupuesto de 90.000 a 130.000 euros.

–¿El Gijón Arena está teniendo el tirón esperado?

–Sí. Tiene que ir consolidándose y asentándose, pero es un espacio que la ciudad demandaba. Hemos dado vida a un espacio que solo se utilizaba quince o veinte días al año.

–La última. ¿Habrá un macroconcierto en Gijón este mandato?

–Es el objetivo que tenemos. Y, a poder ser, para el próximo año.