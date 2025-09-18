Gijón somete a consulta ciudadana el cambio de nombre de las calles La Argandona y Salamanca

Iván Villar Gijón Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:33 Comenta Compartir

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha aprobado sendas resoluciones para someter a consulta pública el cambio de denominación de las calles de La Argandona, que se prolonga a lo largo de los barrios del Centro y El Llano, y Salamanca, en Cimavilla. El Ayuntamiento prevé añadir a la primera el nombre completo de Xosefa Xovellanos, junto al que se mantendría «para causar los menores perjuicios posibles a las personas y entidades radicadas en dicha calle» el apodo con el que era conocida y que hacía referencia a su marido, Domingo González de Argandona. La calle Salamanca, por su parte, pasaría a llevar el nombre de Presidente Sergio Marqués, en homenaje a quien fuera presidente del Principado entre 1995 y 1999. Podrán presentarse alegaciones contra ambos acuerdos hasta el 8 de octubre en el registro municipal o la sede electrónica del Ayuntamiento, mediante escritos dirigidos a la Alcaldía.

Aunque la aprobación del nombre espacios públicos es una competencia de la Alcaldía, actualmente delegada en la junta de gobierno, el reglamento orgánico aprobado en 2021 fijó la obligación de plantear «una consulta pública previa» cuando la medida afecte a lugares con una denominación preexistente. La intención es «recabar la opinión de la ciudadanía» antes de llevarlos a cabo, para evitar movilizaciones como las que hubo hace una década cuando se planteó cambiar el nombre de la calle de La Merced por el del alcalde José Manuel Palacio. La Argandona alberga casi 60 portales de edificios residenciales y multitud de negocios, mientras que en la calle Salamanca solo hay dos portales de viviendas –en un edificio abandonado y actualmente en venta– y la sede del Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

Ampliar La calle Salamanca, en la que se ubica el Consejo Consultivo, pasaría a llamarse Presidente Sergio Marqués. I. V.

Fue precisamente la ubicación de este organismo, «única institución de rango estatutario del Principado cuya sede se sitúa fuera de Oviedo», lo que llevó a elegir la actual calle Salamanca como portadora del nombre de Sergio Marqués. «No es algo casual. Vincular a esta calle el nombre de quien fuera el quinto presidente del Principado de Asturias, y primero que hizo posible la alternancia en el gobierno de la Comunidad Autónoma dentro de la etapa democrática, significa, además de honrar su memoria, reforzar el papel institucional de Gijón como ciudad en la que se asientan órganos fundamentales de nuestro autogobierno y subrayar la conexión entre el homenajeado y las más altas responsabilidades de la vida pública asturiana», argumenta la resolución firmada por la alcaldesa.

Visto bueno del Consejo Consultivo

Añade que el Consejo Consultivo está «conforme» con este cambio que modifica la dirección de su sede y remarca el hecho de que las únicas viviendas que podrían verse afectadas por el cambio de nombre de la calle «están deshabitadas». Destaca por otra parte que la inclusión de Sergio Marqués en el callejero local «es un acto de justicia cívica y de memoria compartida», dado que Gijón fue «la ciudad que le vio nacer y a la que permaneció siempre unido». Y define al fallecido presidente autonómico como «un gijonés que dedicó su vida al servicio público, con un estilo de gobierno basado en el respeto, la prudencia y el diálogo».

En lo que respecta al cambio de La Argandona, la inclusión del auténtico nombre de Xosefa Xovellanos responde a un acuerdo plenario de enero de 2024 que contó con el apoyo de todos los grupos municipales salvo Vox. «El hecho de que en Gijón exista una calle dedicada a una mujer que, sin embargo, solo puede identificarse con un sobrenombre que hace referencia al apellido de su marido es el paradigma de la invisibilización de una mujer que atesora sobrados méritos para su reconocimiento», recoge la resolución de Alcaldía por la que se convoca la mencionada consulta pública. Añade que mantener en el nombre definitivo su apodo reducirá los posibles perjuicios que se pueda causar a los vecinos y comercios de la calle, porque de este modo «el cambio de denominación no hará imposible identificarla tras llevarlo a cabo».

Por otra parte, este viernes (12.00) tendrá lugar la inauguración oficial de los nuevos Jardines del Periodista José Antonio Rodríguez Canal, en la zona de la avenida de la Costa recientemente remodelada junto al antiguo centro comercial Continental. El acuerdo aprobado esta misma semana por la junta de gobierno para otorgarle esta denominación recoge que los portales colindantes no verán modificada su numeración y seguirán perteneciendo a todos los efectos a la avenida de la Costa.