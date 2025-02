Los vecinos de Granda vuelven a movilizarse contra la ITV Reclaman una reunión con la alcaldesa y aseguran que el emplazamiento no cumple con lo que marca el decreto que regula estas instalaciones

El camín de la Braña a Granda, que da acceso al matadero de Gijón, volvió a llenarse esta mañana de coches y señales de cartón en contra de la instalación de una estación de ITV en la zona, en una nave hasta ahora dedicada a la producción cárnica. Coreando «Granda es rural, no industrial», un centenar de vecinos recorrieron el camino por el que deberán entrar los coches cuando acudan a inspección para mostrar su rechazo a un equipamiento para el que consideran que no existen accesos adecuados.

«Nos van a llenar de tráfico esto, que aunque esté asfaltado al final son caleyas por las que paseamos y no están preparado para eso Cuando esté la ITV no podremos hacerlo», lamentaba Maribel González, vecina de la zona. Lucía Pérez acudió acompañada de sus hijas Alba y Marina, que llevaban carteles en los que decían «Yo lo que quiero es ir en bici por mi pueblo». Su madre explicaba que «todas las casas de la parroquia fan directamente a la carretera», advirtiendo del peligro que supondrá la continua entrada y salida de vehículos de la nueva estación.

Pilar Granjo, portavoz de la plataforma 'ITV en Granda no' explicó que el decreto que regula la construcción de estas estaciones obliga a garantizar unos accesos adecuados a las mismas, que en opinión de los vecinos no existen. Añadió que sería difícil adaptar las carreteras de la zona, «porque al final tendrían que expropiar a los vecinos». Apuntó que están a la espera de que la alcaldesa o el concejal de la Zona Rural, José Ramón Tuero, les reciba para conocer sus preocupaciones, una vez que la empresa pública ITVASA ha sacado incluso a licitación las obras para adaptar la nave a su futuro uso, con seis líneas de inspección para turismos. «Nadie nos garantiza que en el futuro no lo amplíen también a camiones», lamentó.

En la marcha de protesta participó el concejal Rubén Pérez, de Ciudadanos, que anunció que su grupo reclamará en la próxima comisión de urbanismo un estudio de tráfico previo a la concesión de cualquier licencia.