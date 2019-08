Gijón volvió a mirar al cielo en la noche de los Fuegos Joaquín Pañeda A pesar de la escasa visibilidad durante parte del espectáculo pirotécnico desde algunas zonas del Muro, los gijoneses disfrutaron de su gran noche I. VILLAR Jueves, 15 agosto 2019, 00:35

Gijón volvió a mirar al cielo para celebrar la fiesta de Begoña y en el espectáculo, muy variado, trepidante y colorido se pudieron disfrutar de distintas figuras: kamuros, cascadas, tridentes, truenos, tracas, serpentinas, lentejuelas, aros, silbatos, tormentas, jellyfish, mushroom, candelas, sauces, intermitentes, volcanes, crackers, peonias, zumbadoras y otros efectos.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento eligió para iluminar la noche más esperada de la Semana Grande a la empresa valenciana Ricasa (Ricardo Caballer Sociedad Anónima), cuyo debut en 2018 fue recibido con muy buenas críticas por parte del público. Experiencia no le falta, pues a una trayectoria que se encamina ya hacia el siglo y medio (138 años) se suman constantes galardones nacionales e internacionales que hacen que su teléfono no deje de sonar para acudir no solo a todo tipo de festivales –pasado mañana se ocuparán de la clausura del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de San Sebastián con un espectáculo piromusical– sino también a destacadas citas deportivas –sus fuegos pusieron luz y sonido a la final del Mundial de Sudáfrica que ganó la selección española–. Para Gijón apostaron por un espectáculo «potente y exclusivo» en el que se quemaron 1.600 kilos de pólvora.