«Yo le gritaba 'No hagas eso', pero él ya estaba fuera de sí» Zulima Rojo, asomada a la ventana del edificio de la calle Trueba. Jueves, 18 febrero 2021, 00:32

Zulima Rojo no es solo la vecina del primero y presidenta de la comunidad; es también amiga del desahuciado. Y, aunque reconoce que «no estaba bien», lo considera «una buena persona. Me hacía los recados y estaba pendiente de mí», ilustra. Según cuenta, todo se precipitó tras la muerte de su madre pese a «no verse nunca envuelto en ningún altercado y ser muy educado». Ayer Zulima estaba en casa cuando comenzó a escuchar los gritos y bajó a la calle. «Yo le gritaba: 'No hagas eso', pero él ya estaba fuera de sí». También María Jesús de Dios, que vive unos portales más allá, insistía en que «todos comentábamos que debían hacerse cargo de él los servicios sociales».