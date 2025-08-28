Herido un operario en una obra en el barrio gijonés de Moreda La víctima fue alcanzada por una máquina cuando realizaban unos trabajos en la calle Desfiladero de la Hermida

Olaya Suárez Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 14:47

Nuevo accidente laboral en Gijón. Un operario resultó herido al mediodía de hoy jueves en una obra en la calle Desfiladero de la Hermida , en el barrio de Moreda. Según las primeras investigaciones, fue alcanzado por una máquina y sufrió lesiones en las piernas.

Los hechos ocurrieron en torno al mediodía durante unas labores en la vía pública. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Policía Local y sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), quienes trasladaron al herido al hospital.

La Policía Nacional se ha hecho cargo para determinar las circunstancias que rodearon el accidente.

