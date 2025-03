Nació en Oviedo en 1963, «pero porque los de Gijón nacemos donde queremos», bromea. Manuel Vallina-Victorero se incorporó el 1 de marzo de 2003 ... al Hospital Universitario de Cabueñes, tras haber trabajado en Burgos, Badajoz y Avilés. Lo hizo junto a Javier Álvarez, al que hace dos años, tras su jubilación, sucedió en la jefatura del servicio de Angiología y Cirugía Vascular.

–Desde entonces, ¿cuáles han sido sus prioridades?

–Heredé un servicio que se gestionó muy bien desde el principio. Las listas de espera siempre estuvieron bien contenidas. Los esfuerzos los centran entonces en buscar otras posibilidades de tratamiento, en incorporar nuevos dispositivos para mejorar los resultados...

–¿Por ejemplo?

–La aterotomía, de la que no disponíamos, que es una especie de taladro que perfora intravascularmente las obstrucciones arteriales con mucho calcio. También incorporamos la litotricia endovascular, es decir, el uso de ondas de choque para romper lesiones cálcicas en las arterias. La primera publicación sobre el tema en una revista internacional la firmamos nosotros. E introdujimos también la ecografía endovascular, en la que tenemos un interno que es referencia nacional. El servicio cuenta con profesionales que son referentes nacionales en distintas patologías. En general, Cabueñes ha llevado a cabo en los últimos años una renovación de personal muy importante. Ahora hay gente joven brillantísima, que está haciendo cosas impresionantes. Es un lujo para la ciudad.

–¿Cuántos médicos integran el servicio de Cirugía Vascular?

–Doce.

–¿Está bien dimensionado?

–Sí, sí. Yo les digo a mis adjuntos que tienen todo mi apoyo para abrir nuevas vías de tratamiento siempre que tengan evidencia científica, sean beneficiosas para los pacientes y asumibles por el hospital. Son gente joven con ilusión, con ganas de hacer cosas, motivados.

Embolización prostática

–¿Qué técnicas novedosas han aplicado más recientemente?

–Hemos hecho embolización prostática. Dos casos, hará dos o tres meses. Y haremos más casos enseguida. Es un tipo de técnica que tiene un indicación muy concreta: en próstatas muy grandes y en pacientes de edad y con mucha patología asociada. Navegamos hasta las arterias que llevan la sangre hasta la próstata y las embolizamos. Eso mejora muchísimo la calidad de vida del paciente, que ya no tiene que llevar una sonda urinaria permanente, además se reduce el riesgo de infección.

–¿Más novedades a la vista?

–Estamos certificándonos para usar la cirugía robótica en algunos casos indicados. Creo que este año podremos hacer alguno ya.

–¿En qué casos usarían el Da Vinci?

–En cirugía aórtica, aneurismas, el síndrome del cascanueces...

–Hablaba antes de los buenos números del servicio. Según los últimos datos, tienen 83 pacientes en lista de espera estructural y la demora media para una intervención está en 15 días.

–Sí, no tenemos esperas por encima de los seis meses. Los casos que más esperan son los de varices que intervenimos aquí por ser casos de especial complejidad, porque si no se operan en Jove o Cruz Roja. Si bien no es urgente, la inmensa mayoría de la patología vascular es no demorable. Las consultas tienen una demora de uno o dos días.

–¿Cuál es la patología más prevalente?

–La artereopatía obstructiva de miembros inferiores, obstrucciones de las arterias de las piernas, que van asociadas a la arteroesclerosis y, en muchos casos, a la diabetes, que en Asturias tiene una prevalencia alta. Eso, y que el 28,8% de la población tenga más de 65 años, es el caldo de cultivo óptimo para la artereopatía obstructiva.