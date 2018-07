Dos impugnaciones impiden el relevo en la gestión del Acuario a final de mes El tribunal aún no ha resuelto las reclamaciones de Parques Reunidos y de Aguinaga contra la adjudicación a la empresa madrileña Rain Forest A. PRESEDO GIJÓN. Domingo, 22 julio 2018, 03:47

El relevo en la gestión del Acuario de Poniente no se producirá en la fecha prevista, que era el viernes de la próxima semana, al estar pendientes de resolución de los tribunales los recursos a la adjudicación presentados, en tiempo y forma, por dos de las empresas que se presentaron al concurso y que no resultaron ganadoras del mismo. Se trata de Parques Reunidos y de Aquagestión Gijón, esta última propiedad de Ignacio Aguinaga, que en la actualidad y desde hace diez años gestiona por concesión esta instalación municipal.

En el servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón se esperaba ya hace semanas la resolución del Tribunal de Contenciosos Contractuales (TACRC) ante las citadas impugnaciones, pero a cinco días vista de la fecha de referencia para el relevo en la gestión, nada se sabe aún del asunto y ya se trabaja con la inminente posibilidad de que, dada la proximidad del mes de agosto, el fallo no llegue hasta el próximo mes de setiembre. Entretanto, la empresa que ganó el concurso, la madrileña Rain Forest tiene toda la infraestructura preparada para iniciar su gestión, pero asumiendo que se pueda posponer cerca de dos meses, todo ello en el caso de que la resolución judicial no sea favorable para ninguna de las dos empresas reclamantes.

Parques Reunidos basó su reclamación en el hecho de haber sido descartada por presentar la oferta económica en un sobre que no era el correcto, una cuestión que, a su entender, no invalidaba en absoluto que el tribunal hubiera valorado su oferta empresarial hasta el final y en las mismas condiciones que el resto de las empresas. En cuanto a Aquagestión Gijón, no han trascendido, con detalles, los motivos de la impugnación del concurso por parte de su propietario y actual gestor del Acuario, Ignacio Aguinaga.

Sin embargo, en fuentes municipales se valora que la intención de esta segunda impugnación no es otra que prolongar lo máximo posible el plazo de adjudicación del nuevo gestor y, de esta forma, aprovechar el verano, y sobre todo el mes de agosto, para seguir disfrutando del actual negocio. Hay que tener en cuenta que, según las mismas fuentes, si el fallo del tribunal se pospone, Aguinaga seguiría el frente del Acuario casi todo el verano, estación que aglutina la gran mayoría de visitas a esta instalación municipal.

Inversiones

Mientras estos trámites legales finalizan, los responsables de Rain Forest esperan para acceder a la gestión del Acuario que, en principio, tienen adjudicada para los próximos 15 años, con posible prórroga de otros cinco años más. Según la adjudicación, pagarán un canon anual al Ayuntamiento de Gijón de 119.000 euros anuales e invertirán 2,5 millones de euros en los primeros cinco años, entre los que se incluyen 800.000 euros para reparar unas instalaciones que se encuentran muy deterioradas a pesar de que lleva doce años abierto al público, cumplidos el pasado mes de junio.