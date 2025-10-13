Se incendia un garaje en la calle San Matías, en Gijón El incendio solo causó daños materiales afectando a una bicicleta y un armario de almacenamiento

Susto en Gijón. Un garaje de la calle San Matías, en el barrio de Pmarín empezó a arder esta mañana. El incendio, del que aún no se saben las causas, provocó daños materiales en una bicicleta y un armario de almacenaje que había dentro. Las cinco motos aparcadas dentro del mismo no han resultado dañadas.

Hasta el lugar se trasladaron tres dotaciones de bomberos: un coche de primera salida, uno de mando y un camión autoescalera. Los efectivos sofocaron el incendio ante la expectación de los vecinos de la zona. Hasta el lugar también se trasladaron agentes de la Policía Nacional.

«Empezó a salir mucho humo», relata Paulino Tiesto, dueño de la cochera. Fue esto quien le alertó a él y los vecinos de lo que estaba sucediendo. «Lo importante es que no ha resultado nadie herido», dice a EL COMERCIO mientras limpia el suelo del garaje tras la actuación de los bomberos. Tras comprobar que todo estuviera en orden, los dueños de las motos iban entrando para sacarlas poco a poco al exterior.

