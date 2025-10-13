El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Policía Nacional en la puerta del garaje.
La Policía Nacional en la puerta del garaje. Pardo

Se incendia un garaje en la calle San Matías, en Gijón

El incendio solo causó daños materiales afectando a una bicicleta y un armario de almacenamiento

Eva Hernández

Eva Hernández

Gijón

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:05

Susto en Gijón. Un garaje de la calle San Matías, en el barrio de Pmarín empezó a arder esta mañana. El incendio, del que aún no se saben las causas, provocó daños materiales en una bicicleta y un armario de almacenaje que había dentro. Las cinco motos aparcadas dentro del mismo no han resultado dañadas.

Hasta el lugar se trasladaron tres dotaciones de bomberos: un coche de primera salida, uno de mando y un camión autoescalera. Los efectivos sofocaron el incendio ante la expectación de los vecinos de la zona. Hasta el lugar también se trasladaron agentes de la Policía Nacional.

«Empezó a salir mucho humo», relata Paulino Tiesto, dueño de la cochera. Fue esto quien le alertó a él y los vecinos de lo que estaba sucediendo. «Lo importante es que no ha resultado nadie herido», dice a EL COMERCIO mientras limpia el suelo del garaje tras la actuación de los bomberos. Tras comprobar que todo estuviera en orden, los dueños de las motos iban entrando para sacarlas poco a poco al exterior.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Alejandro Sierra, propietario de la histórica camisería Sierra de Gijón
  2. 2 El Sporting de Gijón sobrevive al caos en El Molinón
  3. 3 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  4. 4 Alarma en la playa de Luanco por la aparición de carabelas portuguesas
  5. 5 El hermano de Borja Jiménez pone a bailar a Madrid con la camiseta del Sporting de Gijón
  6. 6 Fallece a los 78 años José Ramón Vidal Blanco, antiguo director del Observatorio del monte Deva
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8 Andy y Lucas: adiós entre reproches
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10

    El método 996: ¿Y si trabajamos de 9.00 a 21.00 horas 6 días a la semana?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Se incendia un garaje en la calle San Matías, en Gijón