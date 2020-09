Javier Ledo niega haber matado a Paz Fernández Borrego: «Se cayó por la escalera, le tomé el pulso y la di por muerta» Carolina Santos El acusado lo achaca a «un accidente» OLAYA SUÁREZ Lunes, 14 septiembre 2020, 14:23

«Discutimos por un dinero que me cogió de casa, se fue y cuando bajó por la escalera sentí un estruendo, la vi con un somier en la cabeza y un charco de sangre, le tomé el pulso y cuando vi que no tenía la di por muerta». Javier Ledo, acusado por la muerte de Paz Fernández Borrego, relató en la primera sesión del juicio que «no eran pareja sentimental y que no quedaban con frecuencia». «En 2011 la conocí en un bar que regentaba ella en Gijón y en un par de ocasiones contraté sus servicios, luego la dejé de ver y en 2017 nos volvimos a encontrar en Navia, pero no éramos novios», dijo.

Solo contestó a las preguntas formuladas por su abogado y lo hizo durante aproximadamente diez minutos, aludiendo a la última versión aportada ante la jueza instructora. «La invité a cenar a casa, vino muy bebida y disgustada porque había gastado dinero en la tragaperras y tenía que pagar el arreglo de la autocaravana, cuando me di cuenta, me había cogido un sobre con dinero que tenía en casa, se lo pedí, me lo negó y acabamos discutiendo y con un forcejeo, luego se cayó por la escalera», añadió.

Sobre el hecho de arrojar el cadáver al embalse de Arbón fue poco claro: «Cuando la vi muerta me asusté por si me quitaban a mi hijo, pensé en suicidarme, pero no sé cómo acabé en la carretera del puente de Arbón», manifestó.

La primera sesión de la vista oral se prolongó durante toda la mañana, con la formación del jurado popular encargado de juzgar los hechos y más tarde con las exposiciones del fiscal, las dos acusaciones particulares (la ejercida por los dos hijos de la víctima y la formulada por la madre y las hermanas), el abogado del Estado y el abogado de la defensa. El juicio continuará mañana con la declaración de los testigos, entre ellos los familiares de Paz.

A primera hora de la mañana medio centenar de personas se congregaron ante el Palacio de Justicia de Gijón para pedir «un juicio justo». Los colectivos feministas reivindican que la muerte violenta de la mujer sea considerado asesinato y no homicidio.

El ministerio fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio y pide para el procesado una pena de quince años de prisión. Por su parte, las acusaciones particulares señalan que se trata de un asesinato y pide 25 años de cárcel para el procesado. La defensa mantiene la libre absolución y, de forma subsidiaria, considera que los hechos pudieran ser constitutivos de una imprudencia grave, lo que acarrearía tres meses de cárcel.

La muerte de la gijonesa de 43 años se produjo el 13 de febrero de 2018 en Navia, en la casa de Javier Ledo. El cadáver fue hallado dos semanas después en el embalse de Arbón.