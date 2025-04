Los trabajadores de Emulsa anunciaron esta semana su intención de convocar paros en fechas clave del verano gijonés. José Ramón García Cañal (Oviedo, 1957), ... director gerente de esta empresa municipal de limpieza, explica la situación provocada por la externalización de varios servicios, que los trabajadores denuncian como una privatización.

–Este año se alcanzó la estabilidad financiera en Emulsa y se presentó un presupuesto récord. ¿Qué está pasando?

–Es difícil de entender en cuanto a que nos encontramos con una empresa que llevaba tres años de pérdidas millonarias, siete millones y medio de euros se habían perdido, estaba en situación de disolución y el equipo de gobierno actual tomó las riendas, regularizó situaciones que no estaban contempladas, como que había más trabajadores de los que estaban presupuestados, lo que dio lugar a pérdidas y se incrementó sustancialmente el presupuesto para llegar a los gastos reales que tenía la empresa. Evidentemente uno se sorprende de que una situación que podía haber llevado a la disolución y a la privatización de los servicios de Emulsa haya pasado casi desapercibida, mientras que después de conseguir en un año de gestión unos beneficios superiores a los 400.000 euros estén ocurriendo estas cosas por cuestiones a veces complicadas de resolver. Los trabajadores, que lógicamente están en su derecho a reivindicar mejoras, tienen unas condiciones laborales tanto económicas como de descansos y de conciliación familiar muy superiores al resto de su sector de limpieza, basura o jardines.

–El PSOE achaca las pérdidas a la pandemia.

–Es cierto que la pandemia supuso unos cambios y unos incrementos de costes muy importantes y de aumento de la plantilla. El problema está en que un aumento de la plantilla real que no figure en el presupuesto va a llevar a que la empresa tenga pérdidas. Esa es la responsabilidad que tuvo el anterior equipo de gobierno, del PSOE e IU, y que no resolvió y dejó a Emulsa en cuestión de disolución.

–¿Están privatizando Emulsa? ¿Quieren el PP y Foro privatizar la empresa?

–Ni en el PP ni en Foro, que gobernamos en Gijón, nos hemos planteado en ningún momento la privatización de Emulsa. Eso es absolutamente falso y se basan en dos quejas.

–Una, la externalización del servicio de desratización.

–A lo largo de estos años se crearon incluso dos plazas permanentes para desratización que cubren las demandas habituales. En años anteriores, había periodos en los que se usaba un trabajador que iba de refuerzo durante seis meses al año, en unos meses en los que las ratas tienen cría y hay muchas más quejas de vecinos. Evidentemente, en ese momento se lo planteamos a los ocho trabajadores que tienen ese curso, esa especialización. Primero hubo uno que sí se apuntó, pero a los tres meses renunció por circunstancias de interés personal. Se solicitó algún voluntario y no quiso nadie. No podemos olvidar que trabajamos para los ciudadanos de Gijón y hay quejas por incremento de ratas. El año pasado se redujo la actividad por no tener personal suficiente y lo que se ha sacado es una plaza, que sería un trabajador durante seis meses, en periodos de dos meses diferenciados para reforzar y dar ese servicio a los gijoneses. No podemos depender de que los trabajadores quieran hacer unos cursos y que quisiesen luego ocupar el puesto.

–El comité habla de que crear una plaza sería más barato.

–La racionalidad en la gestión de la empresa tiene que estudiar cuándo se necesitan los trabajadores y no tener tres cuando con dos habitualmente es suficiente, salvo este refuerzo puntual. Estamos hablando además de unos treinta mil euros de coste cumpliendo una serie de actuaciones concretas.

–Otra queja: la externalización de la limpieza de contenedores.

–Sí, es otra circunstancia que generó muchas quejas, aunque, por cierto, los camiones están comprados en años anteriores a la gestión actual.

–El comité asegura que solo un camión funciona correctamente.

–Es verdad que se averían muchos, pero el verano pasado ocurrió que con la negociación de los descansos probablemente se hayan sentido perjudicados los conductores de noche y hemos tenido en parte de julio, agosto y septiembre a doce de los veinticinco conductores oficiales de primera de baja. Es verdad que las bajas se sustituyen, pero a costa de otros servicios que pueden hacer esa movilidad. Aún así, no conseguimos lavar ni el 20% de lo que se lavaba habitualmente en verano, por lo cual los gijoneses, con toda la razón, se quejan de esos olores. ¿Qué hemos planteado? Pues aparte de que tenemos movilidad para cubrir esas bajas, planteamos la contratación de un camión y dos operarios durante cinco meses, que van a reforzar el trabajo que tienen que hacer los empleados de Emulsa. Lo que sí van a notar los ciudadanos de Gijón es que los contenedores se lavan mucho más. Decir que esta externalización es una privatización suena un poco a chiste, sobre todo cuando la plantilla este año y como consecuencia de la modificación de los descansos, en este primer trimestre, ha crecido en 46 empleados.

–¿Por qué por dos contratos de refuerzo puntuales se genera esta movilización que el comité quiere extender a otras empresas municipales?

–La justificación que encuentro es que la mayoría de los sindicatos están muy vinculados a partidos de la izquierda que están en la oposición y están haciendo de correa de transmisión contra el gobierno de Foro y PP. No encuentro otra explicación. Lo que podría preocuparles de verdad sobre una posible privatización es que Emulsa siguiese en pérdidas y eso evidentemente no se ha producido por la decisión de la Alcaldía y del Gobierno municipal de apoyar a Emulsa. Esta conflictividad cuesta mucho entenderla y, sobre todo, cuando hace poco hemos llegado a un acuerdo muy importante como es el de los descansos, que ha mejorado sensiblemente la conciliación de los trabajadores. A los gijoneses seguro que también les cuesta comprenderlo.

–¿Es verdad que el diálogo con el comité de empresa es nulo?

–Desde octubre de 2023 la mesa de negociación del convenio colectivo se reunió en 16 ocasiones. Terminaron en abril de 2024 con acuerdo, por unanimidad. En el verano de 2024 recibimos un escrito del comité que dice que no negociará nada si no se presenta una RPT (relación de puestos de trabajo) de la empresa. Aunque las empresas públicas no tienen obligación de tenerla, les presentamos un borrador en diciembre de 2024.La contestación fue que estaban en contra de esa RPT y pidieron que lo realizase una empresa externa. Aparte, hemos tenido también, desde noviembre del 23, nueve reuniones para aprobar el plan de igualdad de la empresa, que ya está terminado, aunque dicen que no lo van a firmar. Después tenemos las reuniones con el comité de empresa, de la comisión negociadora, que son trimestrales, y hemos tenido cinco. La sexta está convocada para mañana, lunes.

–Pues parece que sí hay diálogo.

–Aparte, tanto yo como el presidente, Rodrigo Pintueles, hemos tenido reuniones individuales con los sindicatos siempre que nos las han pedido. No hemos renunciado a ninguna reunión con los sindicatos. Aparte de otras reuniones de seguridad e higiene en el trabajo y otras comisiones del funcionamiento normal de una empresa. Pero una cosa es el derecho a hacer reivindicaciones laborales y que quien dirige la empresa y marca las estrategias es la dirección de la empresa a través del consejo de administración, donde están representados también los sindicatos, y sobre todo de la junta de accionistas, que es el Ayuntamiento de Gijón. Los sindicatos tienen la capacidad de reclamar, pero no gestionan, participan con sus opiniones en la gestión y en las cuestiones laborales. Es un matiz muy importante.

–¿Estamos ahora mismo en una situación de bloqueo?

–Creo que no, tenemos otra reunión mañana con el comité de empresa, en la que se van a plantear asuntos como la nueva bolsa de empleo que tiene que renovarse para el año 2026, los cambios de horarios, de centros de trabajo. Es decir, las labores habituales que afectan a los sindicatos y que desde luego se negocian con ellos. Pero claro, otra cosa es que pretendan decir a la dirección de la empresa lo que tiene que hacer en cuanto a la estrategia a seguir.

–¿Podría amanecer el día de San Juan con la basura en Poniente por una huelga de Emulsa?

–Confío en la sensatez de los trabajadores de Emulsa para que no ocurra. Las encuestas sobre satisfacción laboral que se les hacen indican que los dos primeros son el nivel salarial que tienen y la conciliación. Creo que es algo muy importante para el bienestar de los trabajadores, que algunos tienen unas condiciones duras, como los de higiene urbana, que son los que están en la calle todos los días y quienes tienen menos absentismo.

–Con su larga trayectoria política...

–También la tengo de gestión, que fui delegado de Tragsa en Asturias, con unos 350 trabajadores a mi cargo, y también fui miembro del consejo de administración y llegué a ser vicepresidente de la aseguradora Caser. Quiero decir, que no he venido a Emulsa a atecharme y a dejar pasar el tiempo, sino a mejorar la empresa en todo lo que pueda para que dé un servicio excelente.

–Bueno, pero también es político. ¿Cree que el PSOE está haciendo oposición desde Emulsa y el Puerto por falta de liderazgo en su grupo municipal?

–Sin lugar a dudas, en Emulsa el PSOE está probablemente incitando, aunque ya no entro en si es por falta de líderes o no, pero que no intente solucionarlo a costa de dinamitar una empresa desde fuera. Y en el Puerto confío en que el PSOE no utilice el nombramiento de Nieves Roqueñi, con la que me une gran simpatía, para incordiar al Ayuntamiento, crear conflictos y luego buscar un candidato o candidata a la Alcaldía.