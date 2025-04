Más de 700 personas participan en la movilización «para que Emulsa no se venda» «En el Pleno no nos quisieron escuchar, en la calle lo harán», clamaban los trabajadores contra la externalización de dos servicios

Jana Suárez Gijón Jueves, 10 de abril 2025, 20:31 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

«Bienvenidos a la tómbola de los hermanos Pintueles y Moriyón. Sortean 58.000 euros por un servicio de ratificación y 112.000 euros por una lavadora de contenedores», gritaba David Saavedra, del Colectivo de Trabajadores de Emulsa, y que ejercía de 'animador 'de la protesta. Una gran pitada de más de 700 personas partió de Begoña con sus bengalas verdes y naranjas y enviando duros mensajes contra la alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente, y presidente de Emulsa, Rodrigo Pintueles, y el gerente de la empresa, José Ramón García Cañal, por la intención de privatizar el servicio de desratización y el lavado de contenedores. Una hora y media de movilización en la que los trabajadores de Emulsa no se sintieron solos. «Aquí estamos compañeros de otras empresas públicas como la EMA, Cogersa y EMTUSA apoyándolos», destacó Ernesto Pérez, trabajador de esta última.

Ante la sede de Foro gritaron: «¡En el Pleno no nos quisieron escuchar, en la calle lo harán!». Después, ante la del PP, en Álvarez Garaya, subieron el tono: «Pintueles, no eres nuestro salvador, Emulsa se salva por sus trabajadores y por una buena gestión», clamó Elisa García, vicepresidenta del comité, secundada por la multitud. Para finalizar, le dedicaron 'Nun yes tú' de Los Berrones.

